ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии на неделю 21.12.2023, 9:17

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Выдвинуты новые условия.

Палестинское радикальное движение ХАМАС отклонило предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Командование боевиков отказывается обсуждать выдачу заложников из Израиля, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу.

Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания в беседе с египетской разведкой.

Он прибыл в Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для Сектора Газа.

Издание отмечает, что это не провал в переговорах, а попытка ХАМАС добиться от Тель-Авива больших уступок. В частности, палестинское движение готово обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.

Кроме того, палестинская группировка «Исламский джихад» требует от Израиля в обмен более чем на 100 заложников освободить из своих тюрем всех участников движения. Их число достигает нескольких тысяч человек.

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