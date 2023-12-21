Соловьеву уже не отмазаться 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.12.2023, 9:38

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Что же их так в Италию тянет?

У российского политолога Сергея Карагановa, рассуждавшего о ядерном ударе по Европе, нашли квартиру в Венеции.

Что же их так в Италию тянет? Соловьев с виллами на озере Комо, известный персонаж в кожаном пальто с тосканскими виноградниками и поместьем … Теперь вот Караганов …

Несоответствие образа «за Россию и против Европы», который подается гражданам РФ, и личного выбора, сделанного все же в пользу Европы. Потому что квартиры, виллы, поместья, виноградники приобретались известными публичными лицами спецоперации совсем не в Краснодарском крае, а в НАТОвской вотчине.

Это обстоятельство не замазать никакими объяснениями, как это пытался делать Соловьев, рассуждавший в том смысле, что можно жить за границей и быть патриотом России. Народу это не объяснить, принимая во внимание послание, что «мы воюем с НАТО». И уж тем более обогатившейся верхушке не добиться понимания у небогатого народа.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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