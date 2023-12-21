Песков ошеломил заявлением, идущим вразрез с официальной линией Кремля 21.12.2023, 10:57

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Что стоит за внезапной сменой риторики?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно прямо заявил, что Россия «не заинтересована в переговорах с Украиной о прекращении войны». Таким образом агрессор отходит от своей официальной информационной операции, призванной симулировать интерес к «диалогу».

Смена кремлевской риторики в очередной раз направлена на то, чтобы обвинить Киев в отказе от «разумных» переговоров. Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

20 декабря спикер Кремля решил прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с Россией в настоящее время «неактуален».

В ответ Песков заявил, что Кремль неоднократно сообщал об отсутствии «базы» или «фундамента» для «переговоров» Украиной. Также он утверждал, что «предпосылки» для них отсутствуют, вероятно, имея в виду неизменные максималистские цели России в Украине, которые равносильны полной ее капитуляции вместе с Западом.

В ISW давно подсчитали, что Москва не намерена добросовестно вступать в серьезные переговоры с Киевом или его союзниками.

Ранее Кремль продвигал информационные операции, симулируя интерес к переговорам с Украиной, чтобы представить себя ответственной стороной и обвинить Киев в отказе от «разумных» переговоров. Но теперь, считают аналитики, агрессор отходит от этой информационной операции, придумывая какие-то новые цели.

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