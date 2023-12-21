«Ни в коем случае не скидывайте своих детей на жен» 2 21.12.2023, 11:15

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Как девушка из Гомеля родила тройню.

Так вышло, что Анастасия Писченкова-Шипинская из Гомеля в 29 лет сразу стала мамой фантастической четверки: троих близнецов Забавы, Ярославы и Василисы, а старшая дочка на свои два года никак не ожидала получить такой подарок. Ее историю рассказали «Аргументы и факты».

Со своим нынешним мужем Олегом Настя познакомилась в день, когда подала на развод.

— Очевидно, что подать на развод на 6-м месяце беременности — решение вынужденное. Шагая в неизвестность, мне было очень страшно, но в глубине души я не теряла веру, что все будет хорошо.

Так и получилось. В жизни девушки появился Олег. Свадьба произошла ровно в годовщину развода. А в скором времени Настя забеременела.

«Ну-с, будем считать…»

— Первое УЗИ мы делали в Гомеле. Его делала известная в области гинеколог Светлана Матвеевна Чучваго. Она сказала: «Ну-с, будем считать…» Я посмеялась, но только со временем поняла всю серьезность положения, — вспоминает Настя.

В заключениях было написано: монохориальная триамниотическая тройня. Если говорить простым языком, то это однояйцевые близнецы. Даже двое однояйцевых близнецов в природе получаются крайне редко. А трое — совсем уж редкое явление. Считается, что такое бывает один раз на 200 миллионов беременностей.

— В роду ни у меня, ни у мужа не было не то что близнецов, а даже двойняшек. По крайнее мере, о таких случаях мы не знаем.

Токсикоз и плюс 40 кг

После свадьбы семья вернулась в квартиру в Подмосковье. Там планировалось стать на учет в частной клинике во дворе, но не тут-то было.

— Нас с Олегом познакомили общие друзья. Оказалось, что Олег живет в Москве последние 20 лет, но сам из Гомеля и вырос в соседнем дворе, поэтому мы поехали расписаться в родной город, а о том, чтобы вести беременность в Беларуси, мы задумались уже только после того, как вернулись в Россию и столкнулись с рядом сложностей.

Частные российские медцентры один за другим отказывались браться за такой сложный случай. И только одна врач пенсионного возраста, кандидат медицинских наук посоветовала обратиться в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России.

Оказалось, что записаться туда не так-то и просто. Но каким-то чудом освободилось окно к доктору медицинских наук Андрею Приходько. На первом приеме он сказал, что нужно подтверждение от другого именитого доктора медицинских наук Кирилла Костюкова, врача УЗИ и фетального хирурга (хирурга, который делает внутриутробные операции). Только после приема последнего Настю взяли на учет.

Беременность проходила очень тяжело: сильный токсикоз (Настю бесконечно рвало первые 5 месяцев), а следующие месяцы ей надо было лежать. Из дома выходила только к врачам. Каждые две недели — обязательный контроль УЗИ. За беременность девушка набрала более 40 кг.

— Каждый раз, когда нам озвучивали суммы, задумывались, а может, лучше вернуться домой, но после 18-й недели, когда живот был уже как на 9-м месяце при обычной беременности, это было невозможно. Слишком высоки риски выкидыша или осложнений.

Развязка за час…

Из-за бюрократических проволочек до родов Насти паре так и не удалось сделать вид на жительство в Российской Федерации, поэтому роды и все другие услуги в центре для белоруски были платными. Все обошлось в порядка 1,5 миллиона российских рублей (более 35 тысяч белорусских рублей). Паре даже пришлось обращаться за помощью к друзьям.

Роды в целом заняли не более часа. Детки появились на свет недоношенными — девочки родились на 32,6 недели — три малышки по 1840, 1730, 1710 г. По словам врачей, это нормально для тройни. Такие дети развиваются иначе. Наверное, так и есть, так как дети не лежали в реанимации на воздухоподдерживающей терапии и практически сразу взяли бутылочки.

Но даже без реанимации после родов Настя с девочками провела первые три недели в больнице.

Вернувшись домой, семья Шипинских занялась продажей квартиры — взамен они купили дом в 40 км от Москвы.

Ну и денек…

В своем доме Настя решила отказаться от няни и сада. У девушки достаточно техники для уборки и готовки, поэтому она весь день посвящает играм и уходу за детьми. Вечером с работы приходит муж и дает ей пару часов заняться своими делами.

— Вся малышня ложится спать в 22.00 и спит до 5−6 утра, поэтому мы вполне успеваем набраться сил.

Ночью кормит детей Олег: он это делает быстрее. Конечно, бывают дни, когда все очень устают, так как сейчас у малышей еще бывают колики и режутся зубы, надо делать прививки.

— Возможно, помощь бы не помешала, но найти няню — это не так и просто. В конце концов, зачем рожать детей, если их будут воспитывать другие люди?

Настя признается, что к концу дня она очень сильно устает и физически, и морально, но не придает этому значения, пока кто-то не спросит и не начнет ее жалеть.

Правила жизни

Мама тройняшек выработала для себя два железных правила.

Первое — когда остаешься с детьми, надо заниматься только детьми. То есть если надо 8 часов смотреть за младенцами, то абсолютно все действия эти 8 часов должны быть про уход за ними, в крайнем случае за домом. Второе правило — ничего не планировать на завтра. Иначе это ведет исключительно к расстройствам. И при любой возможности отдыхать!

Конечно, молодой маме пришлось очень многое переосознать, чтобы не проваливаться в усталость в декрете, развивать чувство юмора. Понять, что самооценка не должна зависеть от успехов на работе.

— Раньше я определяла себя исключительно достижениями в карьере, была в центре событий. Сейчас же круг общения сократился. Парадоксально, но я и не хочу общаться без дела, мне хватает детей, мужа и пары подруг. Важно понять, что воспитание детей — это возможность заглянуть в себя, выучить или повторить все то, что не рассмотрел в школе, увидеть глазами ребенка, как интересна и разнообразна, удивительна жизнь.

«Ни в коем случае не скидывайте своих детей на жен»

Молодая мама пытается развивать свой блог. Там она делится опытом материнства, рассказывает о том, что может помочь и облегчить жизнь другим родителям.

На данном этапе жизни Instagram для Насти стал неким окном в мир.

— Я сама столкнулась с тем, что очень мало информации для женщин, которые ждут двойню, тройню. И особенно с учётом того, что дети должны родиться недоношенными. Каждая мама волнуется, какие последствия для здоровья малышей.

Кроме практических, в блоге Настя говорит на житейские темы. Естественно, после рождения детей супруги стали чаще ссориться. Чтобы сохранять некий баланс в отношениях, молодые родители ходят к психологу и… смотрят смешные сериалы, ролики, придумывают reels.

— В браке нужно разговаривать и слышать друг друга, но еще лучше вовремя промолчать или посмеяться над сложившейся ситуацией.

В заключении Олег, отец многочисленного семейства, посоветовал папам больше времени уделять своим женам, чтобы те не говорили: «Ой, все».

— Ни в коем случае не скидывайте своих детей на жен! Хвалите супруг! И извиняйтесь первыми. Это экономит силы на более приятные дела в семейной жизни.

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