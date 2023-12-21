«Теперь и силовики, и лукашисты могут лишиться своих пенсий» 1 21.12.2023, 12:26

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Белорус рассказал об обратной стороне скандального закона.

Белорусский пенсионер отреагировал на решение властей лишать пенсий за особые заслуги. Своим видением ситуации он поделился с сайтом Charter97.org:

— Теперь этой пенсии могут лишить за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной морали», а еще за «неуважительное отношение к государственным и общественным институтам или конституционному строю».

В соседней Литве, как я знаю, пенсию за особые заслуги платят «депутатам независимости», которые когда-то в литовском парламенте провозглашали независимость страны от СССР. В Беларуси же ситуация противоположная: депутаты настоящего белорусского парламента, благодаря усилиям которых была провозглашена независимость, не ценятся нынешней властью.

Я был знаком с Леонидом Дейко, народным депутатом, членом парламентской оппозиции БНФ, который участвовал в разработке декларации о государственном суверенитете Беларуси. По истечении своих полномочий господин Дейко попал в черные списки, его нигде не брали на работу. Поэтому жил бывший народный депутат очень скромно. Он умер в 2021 году от коронавируса, не дождавшись признания своих заслуг от нынешнего государства.

Вспоминает наш читатель и историю Станислава Шушкевича:

— Первому руководителю независимой Беларуси была назначена та «особенная» пенсия, но мстительный второй руководитель придумал, как напакостить. Лукашенко не поленился издать отдельный декрет, чтобы пенсию «за особые заслуги» бывшему главе парламента не индексировали. В результате фантастических успехов луканомики в области инфляции пенсия господина Шушкевича спустилась в конце концов до уровня 2 долларов.

Ну а кого же нынешний антинародный режим щедро вознаграждает сверхвысокими пенсиями, о которых мы, обычные белорусы, даже мечтать не можем? Известно кого, сотрудников государственных учреждений и многих карательных органов. Но и те, кажется, попали под подозрение в недостаточной лояльности. Теперь пожалуется какой-то «заслуженный пенсионер» в социальной сети на дороговизну лекарств — это же неуважительное отношение к государственному строю! Сразу же его, беднягу, накажут, чтобы жил на обычную пенсию, как и мы все.

Правда, большой радости от всего этого мы не испытываем. Если режим будет дальше деградировать такими темпами, то, урезав сначала «особые» пенсии, возьмется и за наши простые…

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