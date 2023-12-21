В Саратове подожгли разрекламированный лично Путиным «музей СВО» 4 21.12.2023, 15:00

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Видеофакт.

Минувшей ночью в российском Саратове на улице Московской, 94 неизвестные подожгли музей так называемой «специальной военной операции», который не так давно прорекламировал российский диктатор Владимир Путиным.

Интересно, что видео с пожаром опубликовал украинский канал «Николаевский Ванек», в то время как по российским СМИ эта новость вообще практически не прошла или дали минимум информации.

«Неравнодушные люди в Саратове ночью подожгли первый музей так называемого Эс вЭ О, о котором так громко заявлял главный дед страны 404», - так прокомментировали инцидент авторы медиаресурса, выставившего соответствующее видео.

Российский оппозиционный ТГ-канал ASTRA проверил информацию и выяснил, что такой инцидент в Саратове действительно произошел.

При этом сгорела якобы только дверь музея, при пожаре никто не пострадал. Также российские журналисты сообщили, что полиция задержала 21-летнего жителя Саратова Максима Кима по подозрению в поджоге.

Данный музей «СВО» торжественно открыли в Саратове летом 2023 года.

Там выставлены напоказ предметы военного быта, боевые трофеи, награды и фотографии российских оккупантов, вторгшихся на территорию Украины.

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