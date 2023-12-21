Гомельский аэропорт рассмешил TikTok

Гомельский аэропорт рассмешил TikTok1
- 21.12.2023, 17:30
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Пустота и советская ковровая дорожка.
Видео из гомельского аэропорта опубликовала Ангелина Бельская. Она назвала состояние аэропорта «увлекательным ретро».
Ненадежные двери в женском туалете, пустота и советская ковровая дорожка к металлоискателю вызвали смущение у пользователей TikTok. Ролик собрал более 200 тысяч просмотров и почти 400 комментариев.
@angelina.belskayaa Наш первый раз вылета из Гомеля, необычно, но скажем спасибо, что теперь есть такая возможность👍🏻#путешествия #тренды #беларусь #гомель #аэропорт #travel #belarus #girl #trend ♬ La foule - Remastered - Édith Piaf