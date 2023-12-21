закрыть
21 декабря 2023, четверг, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гомельский аэропорт рассмешил TikTok

1
  • 21.12.2023, 17:30
  • 3,104
Гомельский аэропорт рассмешил TikTok

Пустота и советская ковровая дорожка.

Видео из гомельского аэропорта опубликовала Ангелина Бельская. Она назвала состояние аэропорта «увлекательным ретро».

Ненадежные двери в женском туалете, пустота и советская ковровая дорожка к металлоискателю вызвали смущение у пользователей TikTok. Ролик собрал более 200 тысяч просмотров и почти 400 комментариев.

@angelina.belskayaa Наш первый раз вылета из Гомеля, необычно, но скажем спасибо, что теперь есть такая возможность👍🏻#путешествия #тренды #беларусь #гомель #аэропорт #travel #belarus #girl #trend ♬ La foule - Remastered - Édith Piaf

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров
Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип