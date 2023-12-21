Водитель маршрутки в Гомеле пересчитал выручку и обнаружил фальшивку 2 21.12.2023, 20:13

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Что было дальше.

Молодой человек получил поддельные купюры после игры в карты с друзьями. Все решили играть на деньги, но использовали фальшивки номиналом 50 рублей, напечатанные на цветном принтере, с одинаковыми серийными номерами. Кто-то из компании заметил, что купюры со временем становятся почти неотличимыми от настоящих. Один из парней решил воспользоваться этим и оплатил проезд в маршрутке поддельной купюрой, даже получив сдачу, пишет «Белка».

— Расчет был на то, что сидящий спиной к салону водитель занят управлением и не заметит фальшивую купюру. Так и произошло, — рассказал старший помощник прокурора Гомеля Александр Шаповалов.

Водитель не заметил подделку во время оплаты, так как был занят управлением авто. Однако после смены он обнаружил фальшивку при пересчете выручки. В салоне маршрутки была видеокамера, и водитель передал портрет злоумышленника милиции. Подозреваемого задержали, и суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и штрафу в 11 100 рублей за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.

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