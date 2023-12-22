РФ атакуют неизвестные дроны: россияне в панике 22.12.2023, 11:33

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Непознанный БПЛА устроил переполох под Ростовом.

Вблизи российского города Ростов-на-Дону был замечен неизвестный дрон. Это произошло утром 22 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Россияне пожаловались, что с утра над городом Батайск в Ростовской области летает неопознанный беспилотник. Официально российские местные власти пока не комментировали ситуацию в регионе.

Россияне в комментариях под видео возмущены, что беспилотники не посбивали системы ПВО:

«Сейчас напишут, что «все под контролем, не смотрите наверх», «Что-то наше ПВО не помешало долететь очередному беспилотнику в Ростовскую область», «Почему вообще они долетают до нас через нашу границу?», «Вот когда надо, ПВО не работает», «Где ПВО?!».

Добавим, что Батайск находится в 15 километрах от Ростова, а от границы с Украиной (часть оккупирована российскими захватчиками) не менее 130 километров.

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