РФ атакуют неизвестные дроны: россияне в панике
- 22.12.2023, 11:33
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Непознанный БПЛА устроил переполох под Ростовом.
Вблизи российского города Ростов-на-Дону был замечен неизвестный дрон. Это произошло утром 22 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Россияне пожаловались, что с утра над городом Батайск в Ростовской области летает неопознанный беспилотник. Официально российские местные власти пока не комментировали ситуацию в регионе.
Россияне в комментариях под видео возмущены, что беспилотники не посбивали системы ПВО:
«Сейчас напишут, что «все под контролем, не смотрите наверх», «Что-то наше ПВО не помешало долететь очередному беспилотнику в Ростовскую область», «Почему вообще они долетают до нас через нашу границу?», «Вот когда надо, ПВО не работает», «Где ПВО?!».
Добавим, что Батайск находится в 15 километрах от Ростова, а от границы с Украиной (часть оккупирована российскими захватчиками) не менее 130 километров.