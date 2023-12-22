Российских «звезд» Лолиту и Киркорова могут отправить в тюрьму 7 22.12.2023, 13:14

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За что?

В России Z-патриоты уже на второй день после скандальной московской вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом «почти обнаженный» требуют посадить в тюрьму ее участников ‒ в том числе и артистов-путинистов: певицу Лолиту Милявскую и певца Филиппа Киркорова.

Аргумент пропагандистов один: пока оккупанты в Украине рискуют жизнью, в тылу танцуют полуголыми вместо пропаганды «традиционных ценностей».

По меньшей мере три общественные организации обратились в разные карательные органы с требованиями задержать, публично пристыдить, заставить извиняться и посадить в тюрьму участников вечеринки, среди которых были, кроме Милявской и Киркорова, Дима Билан, Ксения Собчак, Сергей Лазарев и многие другие представители «бомонда» РФ.

«Так называемая «богема» оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны. Их действия оскорбительны для всего общества», – написала депутат Госдумы Нина Останина в Генпрокуратуру РФ.

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