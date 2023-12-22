Кум Путина после переезда в Россию начал силовые захваты нефтяных компаний 1 22.12.2023, 22:31

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Виктор Медведчук

Фото: РИА «Новости»

Виктор Медведчук сумел перехватить контроль над предприятиями с помощью ФСБ.

Перебравшись в Россию, бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук не стал скучать и начал захватывать чужие бизнесы. В выборе жертв он не стеснялся и забрал нефтяные компании «Каюм нефть» и «Дулисьма» у владельца банка «Югра» и бывшего рейдера на рынке недвижимости Алексея Хотина, пишет «Настоящее Время». Хотин сам был близок к высокопоставленным силовикам, но растерял связи, и против него завели два уголовных дела о растрате 223 млрд рублей.

Хотин знал о готовящихся рейдах и пытался защитить активы за счет усиления охраны, но потерпел фиаско. По ходу конфликта с Медведчуком он переехал из-под домашнего ареста в СИЗО. Охрану его «Каюм нефти» застали врасплох, а захват «Дулисьмы» проходил при поддержке ОМОНа и СОБРа. Знакомый Хотина считает, что нефтяной бизнес передадут в управление Медведчуку: «Ему же надо как-то семью кормить, лишившись украинских хлебов».

По данным издания, Медведчук с использованием покровителей из ФСБ захватывал активы до войны — в 2020-м его жена в результате жесткого конфликта получила контроль над заводом «Гелиймаш», который разрабатывает криогенные системы для Минобороны и «Роскосмоса» и унаследовал крупные площадки под застройку.

Медведчук сумел перехватить контроль над предприятием с помощью ФСБ и генерала Олега Феоктистова, близкого к Игорю Сечину. Конкурентов отправили в решетку, акции «Гелиймаша» выкупили, а его недвижимость распродали. За них девелопер «Инград» мог выложить 15 млрд рублей ($240 млн). Акционерами «Инграда» являются концерн «Россиум» и инвесткомпания «Регион». Они также связаны с «Роснефтью».

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