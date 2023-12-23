В Минске арестован экс-начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси?
- 23.12.2023, 12:17
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Информация об Эльдаре Сафарове пропала с официальных сайтов.
В Минске мог быть арестован бывший начальник управления поддержки гособвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров. Вместе с ним могли быть арестованы также его жена и сын.
Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель со ссылкой на осведомленые источники в силовых структурах Беларуси.
Информация об аресте нуждается в проверке.
Известно, что Эльдар Сафаров уволился из прокуратуры в 2020, отказавшись поддерживать политические обвинения в суде.
Отметим, что информация об Эльдаре Сафарове внезапно пропала со всех официальных сайтов.