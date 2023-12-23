Киркорова хотят лишить звания «народного артиста России» 21 23.12.2023, 15:50

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И отобрать все регалии.

Певца-путиниста Филиппа Киркорова захотели лишить звания «народного артиста России» за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».

С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщают российсие СМИ.

Кроме того, глава Бородин написал на Филиппа Киркорова обращение в Минкульт после вечеринки Ивлеевой.

Бородин потребовал лишить певца всех регалий.

«Это плевок в наше общество. Дискредитация звания Народного артиста. Дискредитация нашей страны...», – заявил российский чиновник.

Ранее стало известно, что Киркорова в России требуют посадить в тюрьму.

По меньшей мере три общественные организации обратились в разные карательные органы с требованиями задержать, публично пристыдить, заставить извиняться и посадить в тюрьму участников скандальной вечеринки.

«Так называемая «богема» оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны. Их действия оскорбительны для всего общества», – написала депутат Госдумы Нина Останина в Генпрокуратуру РФ.

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