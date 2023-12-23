Киркорова хотят лишить звания «народного артиста России»21
- 23.12.2023, 15:50
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И отобрать все регалии.
Певца-путиниста Филиппа Киркорова захотели лишить звания «народного артиста России» за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».
С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщают российсие СМИ.
Кроме того, глава Бородин написал на Филиппа Киркорова обращение в Минкульт после вечеринки Ивлеевой.
Бородин потребовал лишить певца всех регалий.
«Это плевок в наше общество. Дискредитация звания Народного артиста. Дискредитация нашей страны...», – заявил российский чиновник.
Ранее стало известно, что Киркорова в России требуют посадить в тюрьму.
По меньшей мере три общественные организации обратились в разные карательные органы с требованиями задержать, публично пристыдить, заставить извиняться и посадить в тюрьму участников скандальной вечеринки.
«Так называемая «богема» оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны. Их действия оскорбительны для всего общества», – написала депутат Госдумы Нина Останина в Генпрокуратуру РФ.