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В Минске вместе с женой задержан полковник юстиции Эльдар Сафаров

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  • 23.12.2023, 17:47
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В Минске вместе с женой задержан полковник юстиции Эльдар Сафаров

Информацию подтвердили правозащитники.

Сегодня днем сайт Charter97.org сообщал, что в Минске арестован экс-начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров.

Позже информацию подтвердили правозащитники. Они отметили, что задержание произошло на прошлой неделе. Ему инкриминирована «народная» статья 342 УК. Также задержали и жену Эльдара - адвоката Юлию Станкевич. Где их содержат - неизвестно.

Эльдар Сафаров известен своей работой по ряду громких судебных процессах. В 2010 году он был прокурором на судебном процессе по политически мотивированному делу предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича.

Сафаров ушел из органов осенью 2020-го.

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