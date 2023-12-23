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Бойцы ВСУ успешно атаковали позицию российских пилотов FPV-дронов

  • 23.12.2023, 18:53
  • 1,738
Бойцы ВСУ успешно атаковали позицию российских пилотов FPV-дронов

Видеофакт.

Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины обнаружили место, откуда российские оккупанты запускали ударные беспилотники. По зданию, которое использовали вражеские солдаты, запустили украинские дроны в ответ. Видео атаки опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«Горячий подарок прилетел экипажу российских пилотов FPV-БпЛА от воинов РУБпАК 36-й ОБрМП», — говорится в кратком описании к ролику, который, учитывая зеленые деревья, был снят несколько месяцев назад.

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