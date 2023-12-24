Регионы Беларуси затапливает талым снегом 24.12.2023, 16:09

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В Могилевской под воду целиком ушел мост.

Обильные снегопады и последовавший за ними рост температуры привели к тому, что в целом ряде регионов Беларуси происходят настоящие паводки. Только за последние дни Министерство по чрезвычайным ситуациям и СМИ опубликовали целый ряд сообщений о подтоплениях населенных пунктов и повреждениях инфраструктуры.

Сайт zerkalo.io показал, как сейчас выглядят затопленные регионы.

Сегодня в МЧС рассказали о подтоплении участков дорог в Славгородском и Чаусском районах.

В первом из двух регионов в результате повышения уровня воды в реке Проня был затоплен участок автодороги рядом с мостом между деревнями Летяги и Улуки. Водителей, которые хотят попасть в Летяги и соседнюю Березовку, направляют в объезд через деревню Ходорово.

В Чаусском районе все та же река Проня затопила низководный мост (на снимках видно, что он ушел под воду целиком) и участок дороги общей протяженностью 70 метров рядом с деревней Скварск. Подъезд к деревням Вербовка, Пухнова и Дедня здесь также осуществляется по объездной дороге через деревню Путьки Чаусского района.

В сегодняшней суточной сводке МЧС также упоминается эпизод с просадкой дороги, проходящей над технологическим коробом теплотрассы в Гродно по Скидельскому шоссе, причиной стал подмыв грунтовыми водами. Движение транспорта здесь перекрыто, машины направляют в объезд.

В той же сводке упоминаются случаи подтоплений талыми водами в Гомельской области. По информации МЧС, пострадал один частный жилой дом, пять подворий и одна хозпостройка в Мозырском, и Гомельском районах, а также в самом Гомеле. В ведомстве сообщают, что пострадавших нет, а жизнеобеспечение населения не нарушено.

На днях о серьезных затоплениях на Гомельщине — а именно в Ветке — рассказывало издание «Голас Веткаўшчыны».

«Продолжительный «плюс» привел к обильному таянию снега. Вода хлынула в подвалы частных домов и затопила городские улицы. Лужи, занимающие всю проезжую часть, раскинулись на улицах Октябрьской, Заслонова, Лесной. Переулок между улицей Луговой и Пушкина превращается в грязевое болото, — описывает ситуацию в городе «районка». — Люди в недоумении обращаются в редакцию: как детям добираться в сад, школу, как ходить на работу?!»

Местные коммунальники рассказали изданию, что контролируют ситуацию и отслеживают все заявки, которые поступают в службу 115. Там также пояснили причины проблем с качеством дорог.

«Осенью критичную ямочность устранили с помощью инертных материалов, образовавшиеся между отсевом пустоты периодически дополнительно подсыпали песком. Однако движение большегрузной техники, которая разбила не утрамбованную дорогу, и наступившая зима не позволили в полном объеме завершить начатую коммунальниками работу», — сообщил главный инженер КЖУП «Ветковское» Сергей Шаповалов.

Страдает от внезапных декабрьских паводков и Витебщина. На днях МЧС рассказывало о подъеме уровня воды в реке Ордышевка, в результате которого был затоплен участок дороги и низководный железобетонный мост возле деревни Кучинщина Лиозненского района. Дорога погрузилась в воду на 10 см.

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