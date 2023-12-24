Голый размороженный король и голая отмороженная элита
- Вера Соколинская
- 24.12.2023, 17:04
Затеи скрепных морализаторов сильно пострадали.
Посмотрели веселые картинки с голой московской вечеринки? Кудряво. Но ни одно живое существо не пострадало (в отличие от затей скрепных морализаторов).
Каждый волен распоряжаться своей жизнью, пока не лезет в чужую. А не нравится — не участвуй. Когда кончится эта мода ходить, чтобы оскорбиться; читать, чтобы возмущаться?
Интересно борются с тоской мои предпенсионные ровесники.
Героиня Ахеджаковой в фильме «Гараж», помнится, говорила: «Я сама могу раздеться, но, боюсь, это не доставит удовольствия окружающим». Убедились?
Что мы видим на этих картинках активной старости:
после всего, что эти люди сделали, чтобы остаться богатыми и знаменитыми, оголиться уже пустяк — больше-то снять/продать уже нечего.
И даже это не помогает от безнадеги, голым тоже не шибко весело.
У власти голый размороженный король, у него голая отмороженная элита.
Один все выступает в окружении маразматических стариков про традиционные ценности, другие — всё празднуют среди вульгарных молодящихся пустышек. Такие разные жанры одного контента, бесконечно заливаемого в черную дыру безнадеги.
Чтобы не упасть велосипед должен ехать: шоу продолжаться, империя расширяться, деньги оборачиваться, скандал продаваться…
Как удивительно мир разбился на столь разные осколки: где-то война, рядом — рождественские гуляния, очереди из скорых и праздничная иллюминация, проповедуемая аскеза — практикуемый цинизм, показное потребление — вопиющая нищета, пустые слова — реальная гибель; лавина новостей, развлечений, каналов, жанров, голосов — ни единственной важной новости, ни пути.
Изобилие ерунды — вакуум главного.
И противоположности, параллельные миры — в одном времени и месте.
Некоторые еще сохранили рассудок, а реальность тяжело больна шизофренией, мы все внутри ее галлюцинаций.
И дьявол как-то измельчал, и бал у него.
Всё жалкая пародия, только гибель настоящая, и то не трагическая, а столь же будничная и гнусная.
Вера Соколинская, Telegram