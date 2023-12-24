Голый размороженный король и голая отмороженная элита Вера Соколинская

24.12.2023, 17:04

Затеи скрепных морализаторов сильно пострадали.

Посмотрели веселые картинки с голой московской вечеринки? Кудряво. Но ни одно живое существо не пострадало (в отличие от затей скрепных морализаторов).

Каждый волен распоряжаться своей жизнью, пока не лезет в чужую. А не нравится — не участвуй. Когда кончится эта мода ходить, чтобы оскорбиться; читать, чтобы возмущаться?

Интересно борются с тоской мои предпенсионные ровесники.

Героиня Ахеджаковой в фильме «Гараж», помнится, говорила: «Я сама могу раздеться, но, боюсь, это не доставит удовольствия окружающим». Убедились?

Что мы видим на этих картинках активной старости:

после всего, что эти люди сделали, чтобы остаться богатыми и знаменитыми, оголиться уже пустяк — больше-то снять/продать уже нечего.

И даже это не помогает от безнадеги, голым тоже не шибко весело.

У власти голый размороженный король, у него голая отмороженная элита.

Один все выступает в окружении маразматических стариков про традиционные ценности, другие — всё празднуют среди вульгарных молодящихся пустышек. Такие разные жанры одного контента, бесконечно заливаемого в черную дыру безнадеги.

Чтобы не упасть велосипед должен ехать: шоу продолжаться, империя расширяться, деньги оборачиваться, скандал продаваться…

Как удивительно мир разбился на столь разные осколки: где-то война, рядом — рождественские гуляния, очереди из скорых и праздничная иллюминация, проповедуемая аскеза — практикуемый цинизм, показное потребление — вопиющая нищета, пустые слова — реальная гибель; лавина новостей, развлечений, каналов, жанров, голосов — ни единственной важной новости, ни пути.

Изобилие ерунды — вакуум главного.

И противоположности, параллельные миры — в одном времени и месте.

Некоторые еще сохранили рассудок, а реальность тяжело больна шизофренией, мы все внутри ее галлюцинаций.

И дьявол как-то измельчал, и бал у него.

Всё жалкая пародия, только гибель настоящая, и то не трагическая, а столь же будничная и гнусная.

Вера Соколинская, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».