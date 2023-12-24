Белорус уехал в Прагу и без знания чешского откладывает почти 1000 долларов в месяц 2 24.12.2023, 19:14

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Но условия работы понравятся не каждому.

Житель Горок уехал в конце 2021 года в Прагу — ему подсказали, что в чешской столице неплохие заработки. Оправдались ли ожидания белоруса и как ему живется за границей, рассказал портал Horki.info.

Найти вакансию Владимиру было несложно. По подсказке друзей он устроился на один из складов, где хранятся автозапчасти.

— Ходишь по складу со сканером, комплектуешь заказ. Подготовленные к доставке товары отправляются в магазины автозапчастей по всей стране, — рассказывает белорус.

По словам мужчины, знание чешского не обязательно. Он активно практикует восточноевропейскую «трасянку» — смесь белорусского, польского, украинского и чешского. И с пониманием у окружающих нет проблем. Его коллеги — как местные, так и украинцы, болгары, турки.

На первом этапе Владимир зарабатывал 130 крон в час (примерно 5,8 доллара). Спустя время оплату повысили, и теперь он получает 190 крон в час (8,5 доллара). В месяц выходит около 1600 долларов.

Но важный момент: белорус работает только в ночные смены (за них идет доплата) — 5 ночей в неделю. Смена — 8 часов.

Владимир признается, что «на еду и сходить погулять» уходит 400−450 долларов в месяц. Комната, которую он снимает, «больших затрат не требует». В результате получается откладывать примерно 800−900 долларов.

Что касается цен, то, по словам мужчины, в Праге очень дорогие йогурты, а все остальные продукты — «как везде».

— Я бы не сказал, что стоимость сильно отличается от той, что в Беларуси. Что-то — дороже, что-то дешевле, особенно на акциях, — говорит Владимир.

Он также заметил, что местные толерантны к иностранцам и очень любят собак. Белорус признается, что человеку, который просит милостыню с собакой, обычно подают гораздо больше, чем без животного.

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