Белорус уехал в Прагу и без знания чешского откладывает почти 1000 долларов в месяц

Белорус уехал в Прагу и без знания чешского откладывает почти 1000 долларов в месяц2
- 24.12.2023, 19:14
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Но условия работы понравятся не каждому.
Житель Горок уехал в конце 2021 года в Прагу — ему подсказали, что в чешской столице неплохие заработки. Оправдались ли ожидания белоруса и как ему живется за границей, рассказал портал Horki.info.
Найти вакансию Владимиру было несложно. По подсказке друзей он устроился на один из складов, где хранятся автозапчасти.
— Ходишь по складу со сканером, комплектуешь заказ. Подготовленные к доставке товары отправляются в магазины автозапчастей по всей стране, — рассказывает белорус.
По словам мужчины, знание чешского не обязательно. Он активно практикует восточноевропейскую «трасянку» — смесь белорусского, польского, украинского и чешского. И с пониманием у окружающих нет проблем. Его коллеги — как местные, так и украинцы, болгары, турки.
На первом этапе Владимир зарабатывал 130 крон в час (примерно 5,8 доллара). Спустя время оплату повысили, и теперь он получает 190 крон в час (8,5 доллара). В месяц выходит около 1600 долларов.
Но важный момент: белорус работает только в ночные смены (за них идет доплата) — 5 ночей в неделю. Смена — 8 часов.
Владимир признается, что «на еду и сходить погулять» уходит 400−450 долларов в месяц. Комната, которую он снимает, «больших затрат не требует». В результате получается откладывать примерно 800−900 долларов.
Что касается цен, то, по словам мужчины, в Праге очень дорогие йогурты, а все остальные продукты — «как везде».
— Я бы не сказал, что стоимость сильно отличается от той, что в Беларуси. Что-то — дороже, что-то дешевле, особенно на акциях, — говорит Владимир.
Он также заметил, что местные толерантны к иностранцам и очень любят собак. Белорус признается, что человеку, который просит милостыню с собакой, обычно подают гораздо больше, чем без животного.