ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Новочеркасск» 3 26.12.2023, 8:07

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БДК «Новочеркасск».

Источник: РосСМИ

Российское судно могло перевозить дроны «Шахед».

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, произошли сильные взрывы, сопровождавшиеся возгоранием в порту. ВСУ ударили по десантному кораблю РФ, пишет New Voice.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что ВСУ ударили по большому десантному кораблю «Новочеркасск».

«Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно», — сказал он.

Фото:t.me/astrapress)

«Жители Феодосии сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно работает система ПВО», — сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местные жители услышали несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились столбы дыма.

Также оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

Telegram-канал Крымский ветер допускает, что, возможно, корабль перевозил иранские дроны «шахед». Но при этом через Босфор он пройти не мог в соответствии с Конвенцией Монтре, но мог привезти их из Новороссийска.

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