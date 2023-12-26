ВСУ уничтожили российский десантный корабль «Новочеркасск»3
- 26.12.2023, 8:07
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Российское судно могло перевозить дроны «Шахед».
В ночь на 26 декабря в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, произошли сильные взрывы, сопровождавшиеся возгоранием в порту. ВСУ ударили по десантному кораблю РФ, пишет New Voice.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что ВСУ ударили по большому десантному кораблю «Новочеркасск».
«Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно», — сказал он.
«Жители Феодосии сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно работает система ПВО», — сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что местные жители услышали несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились столбы дыма.
Также оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.
Telegram-канал Крымский ветер допускает, что, возможно, корабль перевозил иранские дроны «шахед». Но при этом через Босфор он пройти не мог в соответствии с Конвенцией Монтре, но мог привезти их из Новороссийска.