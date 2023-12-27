Reuters: Импорт российской нефти в Европу упал в 10 раз 5 27.12.2023, 16:32

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Коллаж: nv.ua

Санкции в действии.

Цифры, подбиваемые к концу 2023 года, показывают, что Европа сократила экспорт российского «черного золота» в десять раз, информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего, как известно, энергетический сектор экономики страны-агрессора.

По данным, полученным из Москвы, в этом году половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов ушла в КНР, также существенное количество было отправлено в Индию. Всего за два года российские поставки сырья индусам возросли до 40% общего экспорта.

«Основными партнерами России в нынешней ситуации являются Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и, конечно, Индия», - говорит Новак.

Также российский министр добавил, что за крайние два года доля Европы в экспорте нефти из РФ снизилась с 40% до 4%.

Как известно, отказ европейских стран от российской нефти произошел из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, а также других сопутствующих причин, например, как «энергетический шантаж», который устроил Кремль Европе незадолго до открытого нападения на соседнюю страну.

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