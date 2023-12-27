Белорусских рабочих зовут ремонтировать российскую военную технику 14 27.12.2023, 16:52

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Запросы поступили на заводы МТЗ, МАЗ и БелАЗ.

На белорусские заводы поступают запросы от РФ о направлении работников для ремонтных баз армии РФ, сообщают читатели сайта Charter97.org.

Сообщается, что запросы поступили на заводы МТЗ, МАЗ и БелАЗ. Местные власти призывают заводы оказать содействие в наборе персонала и составить списки желающих. Требуется ремонт поврежденной и неработающей техники, эвакуированной из Украины.

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