Белорусских рабочих зовут ремонтировать российскую военную технику

На белорусские заводы поступают запросы от РФ о направлении работников для ремонтных баз армии РФ, сообщают читатели сайта Charter97.org.
Сообщается, что запросы поступили на заводы МТЗ, МАЗ и БелАЗ. Местные власти призывают заводы оказать содействие в наборе персонала и составить списки желающих. Требуется ремонт поврежденной и неработающей техники, эвакуированной из Украины.
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