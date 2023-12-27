закрыть
27 декабря 2023, среда, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Игра «Марио» помогает лечить депрессию

1
  • 27.12.2023, 23:05
Ученые: Игра «Марио» помогает лечить депрессию

Психотерапевта, конечно, не заменит, но поднять настроение точно сможет.

Исследователи из Германии узнали, что популярная Super Mario Odyssey, разработанная для Nintendo Switch, снижает симптомы депрессии почти в два раза.

Чтобы доказать это, немцы провели эксперимент, разделив 46 человек с подтвержденной депрессией на три группы. Первая группа шесть недель подряд играла в Super Mario Odyssey. Вторая — работала с программой для тренировки когнитивных функций CogPack. Третья группа исследуемых проходила медикаментозное лечение и психотерапию.

Итог: первая группа добилась наивысших результатов. Состояние игроков в «Марио» оценивалось экспертами на 50% лучше, чем тех, кто тренировался CogPack. Люди, проходившие классический курс лечения вообще не показали никаких положительных результатов.

Нет, это совсем не значит, что болеющим депрессией нужно выписывать сеансы в Super Mario Odyssey. Авторы исследования считают, что положительный эффект от 3D-видеоигры получился в результате усердной работы гиппокампа и визуально-пространственной памяти.

Ученые предполагают, что в будущем болеющим депрессией действительно можно будет советовать больше играть в пространственные видеоигры, однако лечение будет эффективнее, если оно будет сопровождаться не только геймингом, но и курсами психотерапии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина