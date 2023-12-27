Ученые: Игра «Марио» помогает лечить депрессию 1 27.12.2023, 23:05

Психотерапевта, конечно, не заменит, но поднять настроение точно сможет.

Исследователи из Германии узнали, что популярная Super Mario Odyssey, разработанная для Nintendo Switch, снижает симптомы депрессии почти в два раза.

Чтобы доказать это, немцы провели эксперимент, разделив 46 человек с подтвержденной депрессией на три группы. Первая группа шесть недель подряд играла в Super Mario Odyssey. Вторая — работала с программой для тренировки когнитивных функций CogPack. Третья группа исследуемых проходила медикаментозное лечение и психотерапию.

Итог: первая группа добилась наивысших результатов. Состояние игроков в «Марио» оценивалось экспертами на 50% лучше, чем тех, кто тренировался CogPack. Люди, проходившие классический курс лечения вообще не показали никаких положительных результатов.

Нет, это совсем не значит, что болеющим депрессией нужно выписывать сеансы в Super Mario Odyssey. Авторы исследования считают, что положительный эффект от 3D-видеоигры получился в результате усердной работы гиппокампа и визуально-пространственной памяти.

Ученые предполагают, что в будущем болеющим депрессией действительно можно будет советовать больше играть в пространственные видеоигры, однако лечение будет эффективнее, если оно будет сопровождаться не только геймингом, но и курсами психотерапии.

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