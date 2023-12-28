В Беларуси произошел масштабный сбой GPS-навигации 1 28.12.2023, 9:20

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Что это было?

На северо-востоке Беларуси образовалась зона, где GPS-навигация могла работать со значительными перебоями. Об этом свидетельствуют данные специализированного сервиса gpsjam.org.

На карте портала gpsjam.org данные агрегируются за последние 24 часа, поэтому отследить ситуацию «вживую» не представляется возможным.

Однако там видно, что помехи сигнала GPS покрывают большую территорию Польши, большие территории Румынии у Черного моря, а также часть Беларуси, граничащей со Смоленской областью России. В РФ нарушение сигнала GPS замечено от Санкт-Петербурга до Твери и Москвы.

Портал Sekurak в качестве вероятной причины указал военные учения, сославшись на недавнее сообщение NOTAM, в котором уже говорилось о возможных сбоях.

Польское аэронавигационное агентство подтвердило наличие проблем с навигацией: «Мы замечаем такие сбои. Мы не знаем конкретных причин, но там, где это необходимо, мы используем собственную инфраструктуру. Ситуация не представляет угрозы для воздушного движения», сообщили там.

Белорусский Департамент аэронавигации о проблемах не сообщал.

А вот так выглядит полная карта сбоев GPS.

GPS (англ. Global Positioning System) — американская спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время доступна для использования в гражданских целях — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приемником.

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