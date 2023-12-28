Зеленский обсудил «формулу мира» с Папой Римским 1 28.12.2023, 22:24

Он поблагодарил понтифика за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 декабря, провел разговор с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины.

«Только что говорил с его святостью Папой Франциском», - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил его за поздравления для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелания справедливого мира.

«Для всех нас обсудили нашу совместную работу по «формуле мира», более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы», - добавил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».