Стало известно, кто стоит за атакой на российских звезд из клуба «Мутабор» 1 29.12.2023, 9:07

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Названы фамилии.

Преследование российских селебрити за участие в «полуголой» вечеринке Анастасии Ивлеевой началось по команде из администрации президента Владимира Путина, рассказали источники The Moscow Times в правительстве, Госдуме и администрации президента. В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей.

«В первую очередь это переключение внимания граждан и направление гнева от Кремля в сторону «зажравшихся звезд», — сказал The Moscow Times действующий сотрудник правительства России, он согласился говорить на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться с журналистами.

Источник, близкий к Кремлю, и источник в руководстве Госдумы в разговоре с The Moscow Times подтвердили эту информацию.

Никаких официальных комментариев от Кремля пока не появлялось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в ответ на вопрос журналистов отказался комментировать эту историю. «Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков.

Однако ведущие ТВ-пропагандисты, а также силовые органы — полиция, суд, налоговая — очень быстро включились в работу.

«Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно», — сказал российский чиновник, который близок к предвыборному штабу Путина.

«Лоббировали эту тему силовики, ФСБ», — добавил он.

Драйвером и инициатором раскручивания скандала на первом этапе были маргинальные, ультраконсервативные активисты, сторонники войны, Z-блогеры. Одними из самых известных являются автор доносов на оппозиционеров и независимые СМИ Виталий Бородин, а также глава Лиги безопасного интернета, провоенной общественной организации, дочь бывшего депутата Екатерина Мизулина.

Однако их ресурса на такую мощную волну с привлечением силовиков не хватило бы.

«На первом этапе история с Ивлеевой была спонтанной, но затем почувствовав ее потенциал, Кремль решил подогреть скандал», — написал в своем телеграм-канале бывший спичрайтер Путина политолог Аббас Галлямов.

Главный мотив — отвести внимание от отказа ЦИК зарегистрировать на выборах независимую кандидатку Екатерину Дунцову, считает он.

«Дунцова — важный мотив. Ее появление и публичная активность вызвала раздражение в Кремле. Кроме того, удар украинцев по десантному кораблю в Феодосии, рост цен на куриные яйца и другие продукты и так далее. Негатива накопилось много», — соглашается человек, близкий к избирательному штабу Путина.

The Moscow Times связались с 10 российскими чиновниками, депутатами и представителями бизнес-кругов, чтобы узнать их мнение о реакции государства. Некоторые из собеседников отнеслись к событию нейтрально, а часть персонально высказались о вечеринке негативно.

Но подавляющее большинство собеседников The Moscow Times в российских элитах признались, что не увидели ничего вопиющего в фотографиях с вечеринки, которая состоялась 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор».

«Они [звезды] болваны. Я не в восторге от них. Но наплевать на то, как они выглядят на вечеринках. Хоть полностью голые», — сказал источник в парламенте.

«Я считаю, что незачем их так сильно гнобить. Думаю, стоит остановиться», — считает федеральный чиновник.

Несколько чиновников в ответ на вопрос The Moscow Times об отношении к случившемуся рассмеялись.

«У нас во власти люди и сами умеют повеселиться. Люди внутри этой системы творят такое — все участники этой скандальной вечеринки бы от зависти сдохли!» — сказал один из них.

Действующий чиновник сказал The Moscow Times, что власть дала четкий сигнал, что россиян все же может ждать милитаризация сознания. «А вечеринки будут теперь проходить тайком, непублично. Потому что на смену гламурной жизни приходят кителя и погоны».

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