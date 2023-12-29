Медведев упал под сцену
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 29.12.2023, 9:50
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Обильные проводы года у Анатольевича уже начались.
В российском правящем коллективе Дмитрий Медведев давно, что называется, «не котируется», исполняя роль «шута, барабанщика и зазывалы».
Роль свою исполняет старательно. Выпадая, правда, временами, «в оркестровую яму» бесчувственным комодом, но товарищи поднимают, отряхивают, выводят под руки наверх: «Пожалуйте на сцену, Дмитрий Анатольевич. Скажите речь».
Вот и сегодня Медведев выступил с заявлением: «Смещение правящего бандеровского режима - явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута».
В стране есть лишь два человека, которые в это поверят (точнее, сделают вид, что поверят), - это пресс-секретарь Дмитрий Песков и министр Сергей Лавров.
Чувствуется, что обильные проводы года у Дмитрия Анатольевича уже начались.
Но вот на сцену поднимается министр Лавров, и они в ходе кремлевского корпоратива разыгрывают подходящую к случаю сцену из «12 стульев», осовременив персонажей:
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! — восторженно ответил Медведев.
- Вы, надеюсь, путинец?
- Так точно. - Медведев вытянулся в струну.
Россия вас не забудет! - рявкнул Лавров.
Телеграм-канал «СерпомПо»