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Планы резко поменялись: Путину доложили, что объявленная им цель недостижима

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  • 29.12.2023, 10:28
  • 11,114
Планы резко поменялись: Путину доложили, что объявленная им цель недостижима

Чемезов «спустил на землю» главу Кремля.

По всей вероятности, в реальности Россия за шесть ближайших лет выпустит не больше двух десятков самолетов в лучшем случае. Планы российских властей внезапно и без объявления причин поменялись.

Глава российской госкорпорации «Ростех» Чемезов на встрече с Путиным сообщил, что до 2030 года в РФ якобы будет произведено 500 самолетов разного типа.

Это ровно в 2 раза меньше торжественно объявленного самим Путиным на пресс-конференции количества в 1000 самолетов до того же самого 2030 года. В Сети подсчитали, согласно планам Путина, РФ должна была бы выпускать один самолет в 2 дня, что для нынешнего состояния России с ее сырьевой экономикой, под санкциями, невозможно.

В течение всего пары недель повод для гордости россиян сдулся в два раза, однако, по всей вероятности, и эта цифра является завышенной и неправдоподобной.

Об этом пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмиян. В своем Telegram-канале он отметил вероятный сценарий развития ситуации: российские власти каждый месяц будут урезать объем программы примерно вдвое от последнего рапорта и к 2030 году как раз выпустят то количество, которое в последнем рапорте и прозвучит.

Таким образом, по всей вероятности, в реальности Россия за шесть ближайших лет выпустит не больше двух десятков самолетов в лучшем случае.

«И правильно, в общем-то. Куда вам летать-то? Половина аэропортов на европейской территории и так закрыта в связи с СВО, а так как брать Берлин и Париж мы будем явно дольше, чем до 30 года, то и летать особо некуда», - с сарказмом отмечает эксперт.

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