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Россия устроила самую масштабную ракетную атаку на Украину

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  • 29.12.2023, 11:09
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Россия устроила самую масштабную ракетную атаку на Украину

Что известно об ударах утром 29 декабря.

Россия после атаки «Шахедами» ночью 29 декабря нанесла по Украине также ракетные удары, которые привели к жертвам и пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, в Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Враг запускал «все, кроме «Калибров», указал об очередном военном преступлении РФ спикер воздушных сил ВСУ. Эта атака продолжалась в несколько волн, почти во всех областях страны дважды объявляли воздушную тревогу.

Россия подняла в небо много бомбардировщиков

По данным мониторинговых каналов, под утро в пятницу враг поднял в небо около двух десятков бомбардировщиков. Жителей «красных» регионов призвали немедленно пройти к укрытиям.

«Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия!» – заявили в Воздушных силах ВСУ в 04:57.

В это время фиксировалось движение ракет в Сумской и Полтавской областях, а затем на Черкасщине и Харьковщине сообщили о взрывах. Работала противовоздушная оборона.

«В воздухе девять бортов ТУ-95МС и девять бортов ТУ-22М3. Два борта ТУ-22М3 в районе Воронежа. Пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги», – говорилось в посте Telegram-канала «Николаевский Ванек».

По его данным, оккупанты пускали и ложные цели вместе с ракетами. При этом Харьков находился под российским обстрелом ракетами С-300, а в небе над Львовщиной продолжали летать «Шахеды».

В 05:35 в Воздушных силах известили об отбое ракетной опасности для всех областей, кроме Харьковской.

После шести часов сообщения о пусках врагом ракет продолжились. Мониторинговые каналы писали, что враг запускает Х-101/555/55 с самолетов Ту-95МС в районе Энгельса.

В дальнейшем в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении баллистики с юга на Днепр и Павлоград, а также повторном движении крылатых ракет – через Сумщину в направлении Полтавщины (Миргород).

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что сегодня Россия запускала по Украине все, кроме крылатых ракет «Калибр».

«Оккупанты использовали «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, Х-22 или Х-32, БПЛА. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505», – перечислил он.

Конотоп

В Сумской ОВА в 06:44 подтвердили ракетный удар по городу Конотоп, в результате которого пострадали три человека, получили повреждения многоэтажка и СТО, загорелось авто.

Харьков

Город Харьков находился под несколькими волнами вражеских обстрелов ракетами С-300 и Х-22. Там произошли десятки попаданий, которые привели к гибели и ранению местных жителей.

Киев

В столице после серии громких взрывов на рассвете возник большой пожар в Подольском районе. А в Шевченковском районе обломки ракеты повредили складское помещение, под его завалами оказались люди. Из-за вражеской атаки в больницы госпитализировали семерых пострадавших.

Днепр

После взрывов в Днепре во время ракетной атаки РФ загорелся один из торговых центров. Из-за действий российских террористов есть жертва и пострадавшие.

Львов

Также враг нанес ракетные удары по Львову: произошло попадание в жилой дом, взрывной волной повредило еще несколько зданий. Кроме этого, из-за обломка ракеты возник пожар в одном из лицеев. В городе погиб один и пострадало восемь человек.

Одесса

В Одессе во время массированного российского обстрела утром 29 декабря ракета попала в многоэтажку одного из ЖК. По данным ОВА, двое одесситов погибли, 15 человек получили ранения, среди них двое детей.

Запорожье

29 декабря Россия также обстреляла Запорожье : в городе повреждена многоэтажка, другие здания и трамвай.

Данные о жертвах

В Украине погибли не менее 10 и пострадали как минимум 67 человек в результате российской атаки

Число пострадавших в Киеве возросло до 17 человек, один человек погиб. Днепропетровская ОВА сообщила о 4 погибших и «почти полутора десятках» раненых. Еще два человека пострадали в Сумской области.

В Одессе погибли 2 человека, 15 получили ранения, сообщили местные власти. В Запорожье в результате атаки пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии, поиски людей под завалами продолжаются.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением.

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