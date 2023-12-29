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New York Post: Еще один влиятельный сторонник Путина загадочно погиб, упав из окна 3-го этажа

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  • 29.12.2023, 12:07
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New York Post: Еще один влиятельный сторонник Путина загадочно погиб, упав из окна 3-го этажа
Владимир Егоров

Он был одним из самых богатых депутатов в Тобольске.

В российском Тобольске загадочно погиб член правящей партии «Единая Россия» депутат Владимир Егоров.

В России продолжается череда загадочных смертей высокопоставленных политиков и топ-менеджеров.

Новой жертвой стал высокопоставленный сторонник главы РФ из города Тобольска (Тюменская область) Владимир Егоров.

Об этом сообщает американское издание New York Post.

46-летний депутат Тобольской городской Думы был членом правящей партии российского диктатора «Единая Россия».

В минувшую среду, 27 декабря, его жизнь загадочно оборвалась - он выпал из окна третьего этажа.

Тело влиятельного сторонника путинского режима нашли во дворе дома «без признаков насильственной смерти».

Также сообщается, что приоритетной версией случившегося якобы являются проблемы с сердцем.

Напомним, что с началом полномасштабной войны против Украины в России начали массово умирать высокопоставленные политики и топ-менеджеры государственных компаний.

Отметим, что в Тобольске имеется крупнейший нефтегазохимический комплекс РФ - «ЗапСибНефтехим», - который связан с путинскими олигархами Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко.

Что касается покойного Егорова, то он был одним из самых богатых депутатов города.

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