В Полоцке и Новополоцке лукашисты устроили массовый хапун 2 29.12.2023, 12:30

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Задержаны десятки человек.

30 человек задержали в Полоцке и Новополоцке, связанных с велочатом этих городов.

О задержаниях рассказали на лукашенковском телеканале «Беларусь-1», пишет «Медиазона».

В «студию» пригласили оперативного сотрудника, который рассказал, что в чате публиковали призывы к выходу на протесты и обсуждали планы по «свержению власти». Сотрудник рассказал, что «по данному случаю» задержали более 30 человек.

По словам «ведущей» «Беларусь 1», силовики «привлекли к ответственности» администратора чата. Что с ним сейчас, неизвестно.

Телеканал показал видео с несколькими участниками чата. «Медиазона» нашла их страницы в соцсетях — это Алексей Коробов, Артем Борсуков и Никита Ильянец.

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