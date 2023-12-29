В Полоцке и Новополоцке лукашисты устроили массовый хапун

В Полоцке и Новополоцке лукашисты устроили массовый хапун2
- 29.12.2023, 12:30
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Задержаны десятки человек.
30 человек задержали в Полоцке и Новополоцке, связанных с велочатом этих городов.
О задержаниях рассказали на лукашенковском телеканале «Беларусь-1», пишет «Медиазона».
В «студию» пригласили оперативного сотрудника, который рассказал, что в чате публиковали призывы к выходу на протесты и обсуждали планы по «свержению власти». Сотрудник рассказал, что «по данному случаю» задержали более 30 человек.
По словам «ведущей» «Беларусь 1», силовики «привлекли к ответственности» администратора чата. Что с ним сейчас, неизвестно.
Телеканал показал видео с несколькими участниками чата. «Медиазона» нашла их страницы в соцсетях — это Алексей Коробов, Артем Борсуков и Никита Ильянец.