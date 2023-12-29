Топ-менеджеров МТЗ и БелАЗа осудили на 11 лет колонии 2 29.12.2023, 12:51

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Имущество обвиняемых арестовано.

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по делу в отношении топ-менеджеров БелАЗа и МТЗ. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила Генпрокуратура, бывшие первый заместитель гендиректора БелАЗа Олег Степук осужден на 11 лет лишения свободы. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

Такой же срок лишения свободы назначен заместителю гендиректора МТЗ Сергею Сиротенко. Кроме того, ему назначен штраф размере 2500 БВ (92,5 тыс. рублей). Также Сиротенко лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

Другим должностным лицам указанных предприятий назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере от 1000 (37 тыс. рублей) до 2000 (74 тыс. рублей) базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

Напомним, помимо Сиротенко и Степука, обвинение было предъявлено:

вице-председателю совета директоров швейцарской компании Swiss Trading Group AG Сергею Иокову,

заместителю техдиректора МТЗ Сергею Гончарову,

заместителю техдиректора МТЗ Анатолию Кандратовичу,

главному технологу МТЗ Александру Лебедеву,

начальнику инструментального производства БелАЗа Валерию Гулакову,

инженеру по инструменту покупного бюро инструментального производства БелАЗа Светлане Радзивил.

Прокуратура не уточняет, какие именно сроки были назначены данным обвиняемым. Суд шел с июня этого года.

Имущество обвиняемых оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Приговор еще не вступил в законную силу. Он может быть обжалован.

Семь должностных лиц двух предприятий были задержаны в ноябре 2021 года. По версии обвинения, они получали взятки в виде наличных и недвижимости за победы в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, а также своевременную оплату товара. Было изъято около 100 тыс. долларов.

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