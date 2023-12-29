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В Беларуси под запрет попали 10 видов красной икры

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  • 29.12.2023, 15:58
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В Беларуси под запрет попали 10 видов красной икры

Под видом зернистой икры лососевых рыб продавали имитацию.

Госстандарт назвал 10 наименований икры, запрещенных к ввозу и продаже в Беларуси, пишет газета «7 дней». Заодно рассказал, как выбрать икру, и как проверить — настоящая она или нет.

Завода уже нет, а икру все поставляют

В предновогодние дни икра — не только объект особого спроса у покупателей, но и внимания — у надзорных органов. Именно накануне праздников этот продукт подделывают чаще всего. Хотя у белорусского Госстандарта немало вопросов появляется к производителям деликатеса и в остальные дни.

— В 2023 году уже проверено 40 наименований икры лососевых пород, и во всех случаях установлены нарушения требований технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза. К примеру, анализ маркировки потребительской упаковки показал, что под видом зернистой икры лососевых рыб поставляли имитацию. В состав такого продукта входят, как правило, недопустимые для зернистой икры пищевые добавки. Вкус значительно отличается от натуральной, «горошинки» не лопаются во рту, по форме напоминают бисер, часто имеют яркий цвет, — рассказывает главный специалист управления государственного контроля (надзора) Госстандарта Ирина Жуковская.

Еще одна распространенная причина запрета на продажу деликатеса — невозможность документально подтвердить его безопасность и качество. Установлены случаи, когда икру выпускает предприятие, которое уже несколько лет числится в ликвидированных. Например, ОАО «Персей» из российского города Корсаков в Сахалинской области. Завода официально вроде как не первый год не существует, а икра с его конвейеров до сих пор к нам завозится регулярно. И это при том, что срок годности такого продукта — от 9 до 15 месяцев.

10 наименований икры, которую запрещено ввозить и продавать в Беларуси

• Пастеризованная пищевая рыбная продукция. Икра лососевых рыб структурированная «Камчатская». Производитель ООО «Лунское море» (Россия, Камчатский край, Елизовский район, поселок Нагорный).

• Икра лососевая структурированная. Производитель ООО «Компания «Картас-Морепродукт» (Россия, Москва).

• Икра лососевая зернистая чавыча. Производитель ООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., Корсаков).

• Икра лососевая зернистая кижуч. Производитель ООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., Корсаков).

• Икра лососевая зернистая горбуша с маркировкой «Жемчужина Камчатки». Производитель ООО «Жемчужина Камчатки» (Российская Федерация, Камчатский край, Соболевский район, река Коль).

• Икра лососевая зернистая кета. Производитель ООО «Жемчужина Камчатки» (Российская Федерация, Камчатский край, Соболевский район).

• Икра лососевая зернистая кета. Производитель ООО «13» (Российская Федерация, Петропавловск-Камчатский).

• Икра лососевая зернистая горбуша. Производитель ООО «Камчатские Деликатесы» (Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский).

• Икра лососевая зернистая кета. Производитель ООО «Дельта» (Камчатский край, поселок Светлый).

• Икра лососевая зернистая кета. Производитель ООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., Корсаков).

Как выбрать икру в магазине?

Перед тем как купить икру в магазине, Ирина Жуковская рекомендует:

— Внимательно изучите этикетку. На ней обязательно должно быть указано, какая перед вами икра — зернистая или имитированная, вид рыбы — чавыча, кета, кижуч, горбуша, место промысла, сорт, информация о производителе — название и адрес. Дату изготовления выдавливают на донышке или наносят несмываемой краской на наружной поверхности банки. Убедитесь в наличии знака «ЕАС», подтверждающего, что продукция соответствует требованиям обязательных технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза. Также можете поинтересоваться, есть ли на нее декларация о соответствии.

Еще придирчивее изучите состав. Там не должны содержаться синтетические красители, но некоторые консерванты — вполне. Например, Е200 и Е211. А вот Е239 и Е284 могут причинить вред здоровью и не допускаются при производстве такого продукта.

Правильный состав выглядит так: икра, соль, растительное масло, консерванты Е200 или Е211.

Дома проверяем на вкус, цвет и запах

Итак, первый тест пройден — икра куплена и принесена домой. Здесь ее можно продолжить проверять на качество. Перед тем как поставить деликатес на праздничный стол, убедитесь в отсутствии резкого рыбного запаха. У качественной икры чуть уловимый морской аромат. Подпорченная может пахнуть спиртом или металлом.

Настоящая черная икра имеет оттенки от оливкового до светло-коричневого с синеватым блеском. У красной, в зависимости от подвида рыб, — от темно-желтого до бордового, в середине присутствует пятно-зародыш. Если вы видите потемнения на икринках, знайте: это признак гнили. А темная слизь, которая выделяется после истечения срока годности, говорит о распаде белка. Ни в коем случае не ешьте подобное: можете получить отравление, ботулизм, кишечную палочку.

Натуральная или искусственная икра?

— Еще один способ проверки продукта на подлинность — заморозка. В натуральной икре после разморозки ничего не меняется, а в искусственной икринки потеряют форму, — рассказывает врач-гигиенист.

При этом она отмечает, что на самом деле имитированная икра — далеко не худший вариант продукта на праздничном столе. Ее даже можно назвать в какой-то степени полезной. Например, в имитации содержатся полиненасыщенные кислоты и йод. Еще один ее неоспоримый плюс — низкая калорийность.

— В состав искусственной икры входят концентрированный рыбный бульон и порошок из водорослей, выполняющий роль загустителя. Как правило, туда добавляют ароматические и вкусовые добавки, усилитель вкуса, лимонную и молочную кислоты. В обязательном порядке — пищевые красители. В имитации икры содержится больше соли, чем в натуральной. Полезные кислоты в искусственной икре усваиваются хуже, чем в натуральной, а молочная и лимонная и вовсе являются распространенными аллергенами, — отмечает Анна Савчик.

Икра полезна, но есть нюансы

При всех плюсах имитации икры натуральная все равно остается вне конкуренции. И дело не только во вкусе. Она богата белком и жиром, фолиевой кислотой, витаминами D, А, Е, йодом, кальцием, железом, жирными кислотами омега-3, лецитином и другими полезными веществами. Красная икра помогает работе сердечно-сосудистой системы, содержит большое количество железа и обогащена жирными кислотами. Но не стоит забывать, что любое лекарство в больших количествах — яд. Например, детям до трех лет икру есть нельзя. А старше этого возраста можно не более 15 граммов в день и только при условии, что ребенок не склонен к аллергии. К слову, взрослым ложками икру тоже есть не рекомендовано: максимум — 100 граммов и, конечно же, не каждый день.

— В этом деликатесе очень много натрия, ведь ее всегда подвергают солевой обработке. В итоге в одной столовой ложке икры содержится 13% суточной нормы соли. Отмечу, что увеличение ее уровня в организме может быть вредно для людей с повышенным артериальным давлением и уровнем холестерина, болезнями почек. Кроме того, любая рыба и, соответственно, ее икра могут вызывать аллергию, так как содержат антигены, способные спровоцировать крапивницу, расстройства со стороны ЖКТ, а в некоторых случаях даже анафилактические реакции, — отмечает врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района Минска» Анна Савчик и рекомендует в описанных случаях обязательно обратиться к медикам.

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