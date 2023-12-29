закрыть
29 декабря 2023, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине рассказали, сколько белорусов получили гражданство после начала войны

1
  • 29.12.2023, 19:10
  • 3,592
В Украине рассказали, сколько белорусов получили гражданство после начала войны

И сколько украинцев готовы видеть белорусов у себя в стране.

С марта 2022 года, уже после начала войны, украинское гражданство получили 122 белоруса, сообщили изданию RFI в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины. При этом около трети украинцев не против, чтобы граждане Беларуси поселились в их стране.

По данным ведомства, с 1 марта 2022-го по 31 октября 2023 года гражданство Украины получили 122 белоруса. Среди них:

20 человек — по рождению (то есть имели украинское гражданство при рождении);

75 — по территориальному происхождению (сами люди или их родственники родились или проживали в Украине до 1991 года);

7 — на основании соглашения между Беларусью и Украиной об упрощенном порядке изменения гражданства;

11 — по указу президента Украины;

2 — дети, которых отдали под опеку, в детский дом или приемную семью в Украине;

7 — дети, чьи родители являются гражданами Украины.

За этот же срок украинские паспорта по различным основаниям получили 970 граждан России.

Для сравнения: с марта 2022-го по октябрь 2023 года украинское гражданство было предоставлено 355 гражданам Молдовы, 326 — Азербайджана, 150 — Кыргызстана, 333 — Таджикистана.

Кроме того, в прошлом году 20 граждан Беларуси попросили признать их беженцами (получили такой статус четверо) или предоставить дополнительную защиту в Украине.

А в течение десяти месяцев 2023 года один белорус был признан в Украине беженцем, еще семеро получили дополнительную защиту.

По словам президента Киевского международного института социологии (КМИС), профессора Киево-Могилянской академии Владимира Паниотто, 32% украинцев не против, чтобы граждане Беларуси поселились в их стране (не обязательно получили украинские паспорта). При этом только 12% готовы принять россиян в качестве жителей Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин