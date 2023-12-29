В Украине рассказали, сколько белорусов получили гражданство после начала войны 1 29.12.2023, 19:10

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И сколько украинцев готовы видеть белорусов у себя в стране.

С марта 2022 года, уже после начала войны, украинское гражданство получили 122 белоруса, сообщили изданию RFI в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины. При этом около трети украинцев не против, чтобы граждане Беларуси поселились в их стране.

По данным ведомства, с 1 марта 2022-го по 31 октября 2023 года гражданство Украины получили 122 белоруса. Среди них:

20 человек — по рождению (то есть имели украинское гражданство при рождении);

75 — по территориальному происхождению (сами люди или их родственники родились или проживали в Украине до 1991 года);

7 — на основании соглашения между Беларусью и Украиной об упрощенном порядке изменения гражданства;

11 — по указу президента Украины;

2 — дети, которых отдали под опеку, в детский дом или приемную семью в Украине;

7 — дети, чьи родители являются гражданами Украины.

За этот же срок украинские паспорта по различным основаниям получили 970 граждан России.

Для сравнения: с марта 2022-го по октябрь 2023 года украинское гражданство было предоставлено 355 гражданам Молдовы, 326 — Азербайджана, 150 — Кыргызстана, 333 — Таджикистана.

Кроме того, в прошлом году 20 граждан Беларуси попросили признать их беженцами (получили такой статус четверо) или предоставить дополнительную защиту в Украине.

А в течение десяти месяцев 2023 года один белорус был признан в Украине беженцем, еще семеро получили дополнительную защиту.

По словам президента Киевского международного института социологии (КМИС), профессора Киево-Могилянской академии Владимира Паниотто, 32% украинцев не против, чтобы граждане Беларуси поселились в их стране (не обязательно получили украинские паспорта). При этом только 12% готовы принять россиян в качестве жителей Украины.

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