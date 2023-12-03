Ученые назвали пять органов, без которых может прожить человек 2 3.12.2023, 18:42

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Человек может прожить даже без желудка.

Группа китайских ученых провела научный анализ, в ходе которого выяснила, что есть пять органов, без которых может прожить человек, пишет сайт Planet Today.

По мнению ученых, человек, при соблюдении необходимой диеты, может прожить без желчного пузыря. Данный орган служит для хранения желчи, которая помогает переваривать разнообразную пищу. Сказано, что еще одним органов является аппендикс. Он принимает участие в поддержании микрофлоры кишечника, а также в производстве иммуноглобулинов. Однако в случае воспаления аппендикс удаляют.

Специалисты сказали, что человек может прожить и без желудка, уточнив, что в случае с опухолями его удаляют. Также указаны и легкие. Все дело в том, что, если удаляют одно из них, то это не нарушает жизнедеятельность организма. Ученые добавили, что прожить человек может и без почек. Для этого проводится процедура, которая получила название диализ.

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