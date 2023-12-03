ЦАХАЛ начал наземную операцию в южной части сектора Газа
- 3.12.2023, 19:02
- 1,824
Израильские танковые соединения начали атаковать объекты ХАМАСа.
Разрешено к публикации: ЦАХАЛ начал наземную операцию также и в южной части сектора Газа, чуть севернее города Хан-Юнис. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил журналист радиостанции «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош.
Израильские танковые соединения начали атаковать в этом районе объекты ХАМАСа. Армия планирует нарастить группировку на юге сектора и увеличить интенсивность операции там. Палестинские источники сегодня днем сообщали о том, что израильские танки были замечены на перекрестке на шоссе Салах-ад-Дин на севере Хан-Юниса.
«По всей вероятности, ЦАХАЛ создаст кольцо вокруг города и его спутников по тому же принципу, как это было сделано в городе Газа, и начнет постепенно сжимать это кольцо одновременно и на юге, и на севере», — отмечает телеграм-канал «Дежурный по Израилю».
Вот как отображает это направление атаки зарубежный онлайн-проект liveuamap, составляющий карту боевых действий на основе информации из открытых источников.