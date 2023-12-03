закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко напросился в Пекин

  • 3.12.2023, 20:32
Лукашенко напросился в Пекин

Ни о каком запланированном визите речи не идет.

Источники «Беларускай выведкi» сообщают, что ни о каком запланированном визите речи не идет. Ранее мы сообщали о резком охлаждении отношений с Пекином на фоне угрозы китайскому транзиту. На этом фоне Лукашенко отчаянно пытался добиться личной встречи в Пекине и слезно просил Путина лично посодействовать в организации таковой во время прошедшей российско-китайской встречи. Си дал добро на встречу.

Источники сообщают, что Лукашенко будет просить отсрочку «оттепели» до окончания президентских выборов и формирования устойчивой структуры будущей власти. После этого он обязуется наладить приемлемые для всех заинтересованных акторов условия мирного сосуществования с ЕС.

Так же штаб Лукашенко подготовил «петицию» лично к Си с просьбой помочь намекнуть Путину, чтобы он сворачивал планы по миграционному давлению на границу ЕС со территории Беларуси. Иными словами, Лукашенко едет продавать «фьючерсы» будущего добрососедства с ЕС и просить защиты от чрезмерного давления Кремля.

Для будущей оттепели как никто лучше подходит министр Алейник. Отношение Лукашенко к нему, несмотря на давление Лаврова, в последнее время резко поменялось. Он стал вхож в Штаб, его номенклатурный авторитет сильно укрепился. Считается, что именно он сможет «перезапустить» процесс оттепели с ЕС в стиле своего предшественника Владимира Макея. В штабе Лукашенко делают ставку на победу Трампа. В случае его потенциального проигрыша, «белорусская оттепель» будет запущена даже вопреки желанию Москвы. В самом штабе Лукашенко кипит предвыборная подготовка. Важные детали сообщим на этой неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип