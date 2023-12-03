Лукашенко напросился в Пекин 3.12.2023, 20:32

Ни о каком запланированном визите речи не идет.

Источники «Беларускай выведкi» сообщают, что ни о каком запланированном визите речи не идет. Ранее мы сообщали о резком охлаждении отношений с Пекином на фоне угрозы китайскому транзиту. На этом фоне Лукашенко отчаянно пытался добиться личной встречи в Пекине и слезно просил Путина лично посодействовать в организации таковой во время прошедшей российско-китайской встречи. Си дал добро на встречу.

Источники сообщают, что Лукашенко будет просить отсрочку «оттепели» до окончания президентских выборов и формирования устойчивой структуры будущей власти. После этого он обязуется наладить приемлемые для всех заинтересованных акторов условия мирного сосуществования с ЕС.

Так же штаб Лукашенко подготовил «петицию» лично к Си с просьбой помочь намекнуть Путину, чтобы он сворачивал планы по миграционному давлению на границу ЕС со территории Беларуси. Иными словами, Лукашенко едет продавать «фьючерсы» будущего добрососедства с ЕС и просить защиты от чрезмерного давления Кремля.

Для будущей оттепели как никто лучше подходит министр Алейник. Отношение Лукашенко к нему, несмотря на давление Лаврова, в последнее время резко поменялось. Он стал вхож в Штаб, его номенклатурный авторитет сильно укрепился. Считается, что именно он сможет «перезапустить» процесс оттепели с ЕС в стиле своего предшественника Владимира Макея. В штабе Лукашенко делают ставку на победу Трампа. В случае его потенциального проигрыша, «белорусская оттепель» будет запущена даже вопреки желанию Москвы. В самом штабе Лукашенко кипит предвыборная подготовка. Важные детали сообщим на этой неделе.

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