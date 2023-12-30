Залужный уволил всех помощников-консультантов 1 30.12.2023, 9:00

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В чем причина?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уволил всех помощников-консультантов на общественных началах. Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главкома.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. «Во избежание манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины», – говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что все сказанное ими является исключительно их собственным мнением.

Также он проинформировал, что с 28 декабря 2023 года у него нет помощников-консультантов на общественных началах.

Таким образом главнокомандующий ВСУ отреагировал на скандал вокруг основательницы фонда «Защита Будущего» Аллы Мартынюк, которая в эфире Youtube-канала «Исландия» оскандалилась заявлением о мобилизации.

«Не нужно паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина», – сказала она.

Примечательно, что канал процитировал Мартынюк как «помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ», но Залужный эту информацию опроверг.

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