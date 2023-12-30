Президент Аргентины полетел обычным самолетом «Белавиа» 30.12.2023, 13:38

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Как белорусский борт попал в его страну?

Новый президент Аргентины Хавьер Милей известен своим стремлением к сокращению государственных расходов, а также эпатажностью и популизмом.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как президента Аргентины Хавьера Милея тепло приветствуют на авиаборту. Но у этого события есть еще одна особенность — сам самолет. На кадрах видео хорошо видно, что в отделке салона присутствует символика белорусского авиаперевозчика — синий василек.

Как самолет «Белавиа» попал в Аргентину? Причиной этому послужили санкции, введенные против белорусского режима и авиаперевозчика.

Как пишет интернет-ресурс Simple Flying, изначально самолет Boeing 737 MAX (именно у его салона снят Милей) был выпущен специально для «Белавиа» и свой первый полет совершил в октябре 2021 года.

Еще в 2018 году «Белавиа» подписала лизинговый договор на приобретение пяти самолетов Boeing 737 MAX 8, которыми планировалось заменить устаревшие Boeing 737-300 и B737-500. В апреле 2021 года «Белавиа» успешно получила первый. Однако вскоре были введены санкции, которые не позволили передать остальные самолеты белорусской стороне. Поэтому производитель перенаправил их авиаперевозчикам других стран.

Новый самолет, ставший седьмым такого типа в парке Aerolíneas Argentinas, поступил с некоторыми фрагментами ливреи «Белавиа». Так, на хвосте присутствовал логотип белорусской авиакомпании. Позже самолет перекрасили. Но в салоне, как можно заметить, остались некоторые элементы, присущие белорусской авиакомпании.

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