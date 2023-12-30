Украинские военные вывели из строя российский ЗРК «Оса» 30.12.2023, 22:08

Экипаж БПЛА привел и скорректировал по вражеской цели огонь HIMARS.

Бойцы сил специальных операций Вооруженных сил Украины навели огонь HIMARS на российский ЗРК Оса. Об этом 30 декабря сообщает командование ССО.

Отмечается, что во время воздушной разведки операторы 73 морского центра ССО обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс, который использовался врагом против украинских военных.

Экипаж БПЛА навел и скорректировал по вражеской цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения ЗРК Оса полностью выведен из строя.

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