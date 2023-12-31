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В Минске прошли массовые задержания после хентай-вечеринки в клубе

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  • 31.12.2023, 9:28
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В Минске прошли массовые задержания после хентай-вечеринки в клубе

Отголоски скандала с российским «Мутабор»?

Мероприятие в формате 18+ в минском клубе закончилось задержанием участников. Хентай-вечеринка прошла в канун Рождества, сообщает nashaniva.com.

Как выяснилось, после вечеринки силовики задержали некоторых организаторов и участников, всего около 10 человек. Они получили произвольные сроки — от 5 до 15 суток. Кого-то обвинили в «хулиганстве», кого-то еще в чем-то. Друзья надеются, что ситуация ограничится административными вопросами.

Среди задержанных (имена есть в Редакции) неформалы — поклонники аниме, манги, хентая и других субкультур. У всех в аккаунтах во «Вконтакте» указано, что последний раз они были онлайн три-четыре дня назад.

Подобные мероприятия проводятся не впервые, но именно сейчас показ совпал с московской «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», вызвавшей скандал в России.

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