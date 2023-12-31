В Беларуси в два раза сокращают беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за границы 31.12.2023, 9:52

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Что будет в случае их превышения?

С 1 апреля 2024 года пересмотрят беспошлинные нормы ввоза товаров из-за рубежа наземным транспортом. Их планируют урезать до 500 евро и 25 килограмм.

Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

С апреля также пересмотрят беспошлинные лимиты на посылки из-за границы.

Сейчас потолок — до 1000 евро и 31 килограмма. То есть беспошлинные лимиты по стоимости намерены сократить в два раза.

Нынешние беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы ввели на уровне Евразийского экономического союза в апреле 2022 года — до 1 октября, а потом их трижды продлевали, в последний раз — до 1 апреля 2024 года.

До этого в Беларуси действовали ограничения на уровне 500 евро и 25 килограмм, такой потолок намерены ввести и с 1 апреля 2024 года.

Если превысить лимиты, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения.

Что касается провоза сигарет, то, как и сейчас, так и в апреле, лимит — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака (или эти товары в ассортименте общим весом не более 250 грамм на одного совершеннолетнего). Ограничения по алкоголю — 3 литра на одного совершеннолетнего.

Если лететь самолетом, то беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа составляют 10 000 евро и 50 килограмм.

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