Стало известно, как и с кого в Беларуси будут собирать налог «на богатство» 1 31.12.2023, 9:59

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Министр финансов пояснил.

В 2024 году в Беларуси появится налог на «богатство». Министр финансов Юрий Селиверстов в комментарии «Совбелии»рассказал, кого затронет этот сбор.

Напомним, в 2024 году в Беларуси введут повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Такие люди будут платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, документ подписал Александр Лукашенко. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам. Фактически можно говорить о введении в Беларуси налога на богатство.

Получается, что ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

— Повышенная ставка будет применяться в отношении совокупности доходов (по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, в виде дивидендов), превысивших за налоговый период 200 тысяч рублей. По нашей информации, повышенное налогообложение может коснуться около 2 тысяч человек, — заявил Юрий Селиверстов.

Министр перечислил, какие доходы не будут включаться в эти 200 тысяч:

«Под повышенное налогообложение не подпадут доходы, облагаемые по пониженным ставкам подоходного налога и, в частности, доходы, полученные физическими лицами по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», субъектов инновационной деятельности этого индустриального парка, совместной белорусско-китайской компании по развитию индустриального парка».

По словам главы Минфина, ставка подоходного налога 25% не будет распространяться на дивиденды, облагаемые по льготным ставкам в случаях нераспределения прибыли в течение трех (ставка 6%) или пяти (0%) лет. «Это будет являться дополнительным стимулом направлять чистую прибыль на реинвестирование в течение 3−5 лет», — сказал министр.

«Установление ставки подоходного налога в размере 25% не вносит изменений в порядок исчисления, удержания и перечисления в бюджет подоходного налога для налоговых агентов. Как и ранее, налоговые агенты обязаны будут исчислять подоходный налог по ставке 13% с предоставлением налоговых льгот независимо от размера получаемых доходов, удерживать подоходный налог при выплате доходов и перечислять его в бюджет», — сказал Юрий Селиверстов.

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