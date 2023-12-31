Восемь лучших фильмов для того, чтобы поверить в новогоднее чудо 31.12.2023, 14:12

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Что можно посмотреть всей семьей в праздники.

Трудно представить новогодние праздники без таких популярных фильмов, как «Ирония судьбы», «Служебный роман» и «Один дома».

Если за салатом оливье все уже просмотрено в очередной раз, то Myfin.by собрал топ-8 новогодних фильмов, которые вы могли еще не видеть.

«Рождество кота Боба» (Великобритания, 2020 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,7, IMDb – 6,3.

Наверняка вы могли слышать про фильм «Уличный кот по кличке Боб». Это добрая лента, основанная на реальных событиях и одноименной книге. Фильм рассказывает невероятную и вдохновляющую историю Джеймса Боуэна – бездомного музыканта – и его неожиданной встречи с уличным котом по имени Боб.

«Рождество кота Боба» – это сиквел. Фильм продолжает удивительную историю о том, как настоящая дружба и взаимная поддержка могут изменить жизнь. Теплое рождественское кино, которое заставит поверить в настоящее чудо.

«Потерянное Рождество» (Великобритания, 2011 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,3, IMDb – 7.

Трогательная история о дружбе, воссоединении и надежде, которая наводит зрителей на мысли о ценности взаимопомощи и добрых поступков. «Потерянное Рождество» нельзя назвать типичным рождественским кино: нет ярких декораций, веселья, юмора. Зато есть возможность задуматься о том, что действительно важно в нашей жизни.

Сюжет фильма вращается вокруг таинственного незнакомца, который ничего не помнит о себе, но обладает волшебным даром – определять, что потеряли люди, и помогать в поисках. На пути героя встречается маленький мальчик, родители которого недавно погибли. К чему приведет знакомство – узнаете, посмотрев фильм.

«Семьянин» (США, 2000 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,8, IMDb – 6,8.

Главная дилемма фильма – что важнее: карьера или семья? Вот такой выбор стал у главного героя в исполнении Николаса Кейджа. Получилась легкая и интересная рождественская сказка.

У успешного финансиста есть идеальная и богатая жизнь холостяка. Однако герой волшебным образом попадает в альтернативную реальность, где у него семья и дети, правда, нет успешного бизнеса. Все это заставляет его пересмотреть свои приоритеты и ценности. «Семьянин» – прекрасный фильм о самопознании, любви и значении семьи. Он отлично демонстрирует, что настоящее счастье не всегда находится там, где мы привыкли его искать. Отличный вариант для семейного просмотра в праздники.

«8-битное Рождество» (США, 2021 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,1, IMDb – 6,7.

На очереди американская рождественская комедия, которую выпустили пару лет назад. Казалась бы, завязка совсем простая: ребенок пытается убедить родителей подарить ему игровую приставку Nintendo в качестве рождественского подарка.

Сюжет фильма разворачивается в 1980-е годы. Кино подарит море ностальгии, вернет в эпоху 8-битных видеоигр, длинных шерстяных свитеров и других элементов рождественской атрибутики. Фильм стал чудесным воспоминанием о детстве и повествованием о ценности семьи. Смешивая в себе жанры комедии, драмы и приключений, кино переносит в атмосферу рождественского волшебства ушедшей эпохи.

«Рождественские хроники» (США, 2018 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,1, IMDb – 7.

Фэнтези от Netflix, на которое точно стоит обратить внимание всем любителям традиционных новогодних историй. Это трогательный и веселый фильм о двух детях, которые вместе с Сантой отправляются в приключение, чтобы помочь ему спасти Рождество.

Кстати, главную роль здесь играет Курт Рассел, который в этом фильме становится ключевой фигурой мира Рождества. Вместе герои исследуют магию праздника, а также получают ценные уроки о важности семьи, дружбы и помощи ближнему. Фильм отлично создает новогоднюю атмосферу с волшебством и сказкой. У кино есть и продолжение, правда, его оценки ниже, чем у первой части.

«8 женщин» (Франция, Италия, 2001 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,6, IMDb – 7.

А теперь фильм для любителей детективного жанра в духе Агаты Кристи. Отправляемся во французское поместье, где семья собралась для празднования Рождества. Правда, хозяин оказывается убит, поэтому веселье придется отложить, чтобы провести расследование. 8 ярких героинь, каждая из которых может оказаться убийцей. Как выяснилось, у всех была своя собственная причина, чтобы пойти на крайние меры.

Постепенно из фильма мы узнаем о страшных тайнах, которые казались спрятанными достаточно глубоко. Скучно точно не будет, поэтому любителям жанра в новогодние праздники не стоит проходить мимо такого кино. А вот кто окажется главной злодейкой – говорить не будем. Лучше увидеть собственными глазами.

«Рождественский коттедж» (США, Канада, 2008)

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,1, IMDb – 6,3.

Переходим к следующему фильму. «Рождественский коттедж» основан на реальных событиях из жизни художника Томаса Кинкейда. Это грустная и трогательная история о том, как он создал свое знаменитое произведение. К сожалению, привели к творчеству достаточно печальные события – необходимость помочь матери расплатиться с долгами.

В итоге получилась теплая и вдохновляющая история, которой можно наслаждаться в новогодние праздники. Два в одном: биографическая лента о жизни известного художника и рождественское кино, которое помогает создать праздничное настроение.

«Приходи на меня посмотреть» (Россия, 2000 год)

Рейтинг «Кинопоиска» – 8,0, IMDb – 7,3.

Напоследок расскажем про российский фильм «Приходи на меня посмотреть». Здесь не обойдется без грусти и страданий, правда, с хорошим концом. Главная героиня – женщина средних лет, которой необходимо ухаживать за пожилой матерью. Татьяна уже давно поставила крест на себе и личной жизни. Она думает, что все уже закончилось… и тут начинает происходить настоящее новогоднее чудо.

Обойдемся без спойлеров, но фильм учит тому, что никогда не нужно опускать руки. Счастье придет, даже если его не ждешь. Кому-то кино может показаться унылым или скучным, но в любом случае оно достойно внимания. Кстати, это единственная режиссерская работа Олега Янковского.

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