В первый день 2024 года население Земли превысит восемь миллиардов 5 31.12.2023, 14:39

Отметки в семь миллиардов население мира достигло в 2011 году.

Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), население мира выросло на 75 миллионов человек за последний год, а в первый день Нового года оно составит более 8 миллиардов человек, пишет «Голос Америки».

По данным Бюро, в начале 2024 года в мире каждую секунду ожидается 4,3 рождения и две смерти.

Отметки в семь миллиардов население мира достигло в 2011 году.

Напомним, рождаемость в Беларуси в последние годы стала снижаться на 10% ежегодно.

Информацию о том, сколько именно в нашей стране рождается детей, Белстат перестал публиковать после пандемии коронавируса в 2020 году.

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