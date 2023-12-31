Экспорт российского газа рухнул до уровней 1985 года 3 31.12.2023, 17:10

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«Газпром» переживает глубокий кризис.

Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, дорого обошлась «Газпрому». Потеряв крупнейший зарубежный рынок, который до войны обеспечивал 80% экспорта и две трети выручки «Газпрома», российская газовая монополия откатилась почти на четыре десятилетия в прошлое, пишет The Moscow Times.

По итогам 2023 года «Газпром» продал на экспорт около 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года, подсчитал Reuters. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал худшим для компании за всю ее историю, объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на на треть. А если сравнивать с довоенными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» схлопунлся втрое.

Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Для сравнения: в 1975 году СССР качал в европейские страны 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд. Китай в уходящем году закупил по трубопроводу «Сила Сибири» рекордные 23 млрд кубометров. Это, впрочем, компенсировало лишь одну восьмую от былого экспорта в Евросоюз (180 млрд кубов).

«Это дно, в этом году мы пройдем дно экспорта и добычи (газа), и дальше от этого дна будем отталкиваться. Плохая новость в том, что это отталкивание, дополнительный прирост, будет медленным», — заявил на газовом форуме в Москве директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Кремль рассчитывает на Китай, предлагая тому увеличить закупки газа в 5 раз, до 100 млрд кубометров год. Но по прогнозам, спрос на импортный газ в КНР вырастет только на 80 млрд кубов к 2030 году, и весь этот объем уже законтрактован, в том числе под газ из Туркменистана и СПГ, указывает Белогорьев.

В 2024 году заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, а это значит, что поставки в Европу могут продолжить падение. Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет будет нереально, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Даже с учетом существующих и планируемых контрактов с Китаем, мы потери почти 100 млрд кубометров компенсировать не сможем».

По прогнозу Белогорьева, вместе с падением поставок в Европу будет также стагнировать экспорт в Турцию. А что будет со спросом на газ в Китае после 2030 года — вопрос открытый, продолжает эксперт. Президент Владимир Путин настойчиво предлагает Пекину построить новый трубопровод «Сила Сибири-2». И хотя проект дважды в течение года обсуждался на переговорах с председателем КНР Си Цзиньином, долгожданный контракт так и не был подписан.

По данным The South China Morning Post, камнем преткновения стала цена: уже покупающий российский газ вдвое дешевле, чем Турция и Европа, Китай рассчитывает на новые скидки, а кроме того, не желает вкладывать ни юаня в строительство. Многомиллиардный счет за трубопровод, по идее Пекина, должен полностью оплатить «Газпром».

Некогда могущественная госкорпорация, оперирующая крупнейшими в мире доказанными запасами газа, впрочем, едва ли может позволить себе новый мегапроект. За год, завершившийся 30 июня 2023 года, «Газпром» получил триллион рублей чистого убытка, оказался в состоянии кассового разрыва и был вынужден потратить две трети запасов наличных на счетах. Добыча «Газпрома» по итогам первого полугодия рухнула на четверть по сравнению с довоенными уровнями — рекордно в истории отечественной газовой промышленности.

Чтобы залатать баланс «Газпрома», власти резко повышают тарифы на газ в России. С июля 2024 года они будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%. Накопленным итогом за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%.

К 2025 году «Газпром» может получить еще триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, говорил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта «не будет», а затраты «остались».

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