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Экспорт российского газа рухнул до уровней 1985 года

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  • 31.12.2023, 17:10
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Экспорт российского газа рухнул до уровней 1985 года

«Газпром» переживает глубокий кризис.

Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, дорого обошлась «Газпрому». Потеряв крупнейший зарубежный рынок, который до войны обеспечивал 80% экспорта и две трети выручки «Газпрома», российская газовая монополия откатилась почти на четыре десятилетия в прошлое, пишет The Moscow Times.

По итогам 2023 года «Газпром» продал на экспорт около 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года, подсчитал Reuters. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал худшим для компании за всю ее историю, объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на на треть. А если сравнивать с довоенными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» схлопунлся втрое.

Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Для сравнения: в 1975 году СССР качал в европейские страны 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд. Китай в уходящем году закупил по трубопроводу «Сила Сибири» рекордные 23 млрд кубометров. Это, впрочем, компенсировало лишь одну восьмую от былого экспорта в Евросоюз (180 млрд кубов).

«Это дно, в этом году мы пройдем дно экспорта и добычи (газа), и дальше от этого дна будем отталкиваться. Плохая новость в том, что это отталкивание, дополнительный прирост, будет медленным», — заявил на газовом форуме в Москве директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Кремль рассчитывает на Китай, предлагая тому увеличить закупки газа в 5 раз, до 100 млрд кубометров год. Но по прогнозам, спрос на импортный газ в КНР вырастет только на 80 млрд кубов к 2030 году, и весь этот объем уже законтрактован, в том числе под газ из Туркменистана и СПГ, указывает Белогорьев.

В 2024 году заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, а это значит, что поставки в Европу могут продолжить падение. Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет будет нереально, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Даже с учетом существующих и планируемых контрактов с Китаем, мы потери почти 100 млрд кубометров компенсировать не сможем».

По прогнозу Белогорьева, вместе с падением поставок в Европу будет также стагнировать экспорт в Турцию. А что будет со спросом на газ в Китае после 2030 года — вопрос открытый, продолжает эксперт. Президент Владимир Путин настойчиво предлагает Пекину построить новый трубопровод «Сила Сибири-2». И хотя проект дважды в течение года обсуждался на переговорах с председателем КНР Си Цзиньином, долгожданный контракт так и не был подписан.

По данным The South China Morning Post, камнем преткновения стала цена: уже покупающий российский газ вдвое дешевле, чем Турция и Европа, Китай рассчитывает на новые скидки, а кроме того, не желает вкладывать ни юаня в строительство. Многомиллиардный счет за трубопровод, по идее Пекина, должен полностью оплатить «Газпром».

Некогда могущественная госкорпорация, оперирующая крупнейшими в мире доказанными запасами газа, впрочем, едва ли может позволить себе новый мегапроект. За год, завершившийся 30 июня 2023 года, «Газпром» получил триллион рублей чистого убытка, оказался в состоянии кассового разрыва и был вынужден потратить две трети запасов наличных на счетах. Добыча «Газпрома» по итогам первого полугодия рухнула на четверть по сравнению с довоенными уровнями — рекордно в истории отечественной газовой промышленности.

Чтобы залатать баланс «Газпрома», власти резко повышают тарифы на газ в России. С июля 2024 года они будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%. Накопленным итогом за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%.

К 2025 году «Газпром» может получить еще триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, говорил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта «не будет», а затраты «остались».

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