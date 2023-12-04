В Китае впервые показали, как выглядит их собственная космическая станция на орбите 4.12.2023, 3:44

Снимок сделан на высоте примерно 400 километров.

Космическое агентство Китая опубликовало первые фото собственной орбитальной станции «Тяньгун». Снимок сделан на высоте примерно 400 километров.

Фотографии были сделаны экипажем космического корабля «Шэньчжоу-16» вскоре после того, как он покинули станцию. Китайские космонавты находились на орбите около пяти месяцев и проводили различные научные эксперименты. Экипаж вернулся с орбиты 30 октября, при этом капсула с космонавтами совершила жесткую посадку в пустыне Гоби из-за неисправности парашюта.

Название станции «Тяньгун» в переводе с китайского означает «небесный дворец». Она состоит из трех модулей, которые были запущены на орбиту в апреле 2021-го, в июле и в октябре 2022 года. Станция имеет длину 55 метров и весит около 70 тонн, что примерно в пять раз меньше Международной космической станции.

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