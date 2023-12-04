Китайское агентство рассказало, о чем умолчала пресс-служба Лукашенко 13 4.12.2023, 10:30

19,398

Си Цзиньпин поднял еще одну тему на встрече с белорусским диктатором.

Председатель КНР Си Цзиньпин обсуждал сегодня с Александром Лукашенко войну в Украине во время переговоров. Об этом сообщило «Синьхуа».

Стоит отметить, что пресс-служба белорусского диктатора не указала эту тему среди обсуждаемых, а лишь ограничилась «заявлениями Си Цзиньпина о поддержке Лукашенко.

Отметим, что новость о поездке Лукашенко в Пекин стала довольно неожиданной. Особенно на фоне того, что китайского руководство не посчитало нужным пригласить белорусского правителя на Форум «Пояс и Путь». Этот шаг многие аналитики связывали с недовольством Пекина действиями диктатора на границе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу