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Китайское агентство рассказало, о чем умолчала пресс-служба Лукашенко

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  • 4.12.2023, 10:30
  • 19,398
Китайское агентство рассказало, о чем умолчала пресс-служба Лукашенко

Си Цзиньпин поднял еще одну тему на встрече с белорусским диктатором.

Председатель КНР Си Цзиньпин обсуждал сегодня с Александром Лукашенко войну в Украине во время переговоров. Об этом сообщило «Синьхуа».

Стоит отметить, что пресс-служба белорусского диктатора не указала эту тему среди обсуждаемых, а лишь ограничилась «заявлениями Си Цзиньпина о поддержке Лукашенко.

Отметим, что новость о поездке Лукашенко в Пекин стала довольно неожиданной. Особенно на фоне того, что китайского руководство не посчитало нужным пригласить белорусского правителя на Форум «Пояс и Путь». Этот шаг многие аналитики связывали с недовольством Пекина действиями диктатора на границе.

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