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Названы лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности

  • 4.12.2023, 18:43
  • 1,424
Названы лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности

Топ за свои деньги.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu обновили свои ежемесячные рейтинги лучших смартфонов на Аndroid по соотношению цены и производительности. Традиционно были составлены рейтинги сразу в 4-ех ценовых категориях – все они предлагают максимум функционала за адекватную цену.

Самой выгодной покупкой сегодня эксперты называют бюджетные флагманы на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 – с появлением флагманов на Snapdragon Gen 3 они стали падать в цене, но их запаса производительности по-прежнему хватит на много лет.

В самой дешевой категории, до 280 долларов, лидерами оказались Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60.

Далее идет топ смартфонов, которые продаются от 280 до 420 долларов. Десятку возглавил Nubia Z50, сразу за ним — Realme GT5. Оба на основе Snapdragon 8 Gen 2. Третье место досталось iQOO Neo8. 

В категории от 420 до 550 долларов на первом месте стоит iQOO 12 на базе Snapdragon 8 Gen 3. Также в тройке лидеров Vivo X100 и Nubia Z50S Pro.

Последняя категория включает флагманы, стоимость которых стартует с отметки в 550 долларов. Победителем стал iQOO 12 Pro – аппарат получил самое топовое железо, одну из лучших камер на рынке и сверхбыструю зарядку. Xiaomi 14 Pro и vivo X100 Pro замыкают тройку. 

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