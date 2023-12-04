В РФ за год не нашли ни одного нового месторождения редких металлов 1 4.12.2023, 20:50

Масштабный проект властей РФ оказался на грани срыва.

Несмотря на налоговые льготы и подключение крупнейших госкорпораций, включая «Росатом», «Ростех», «Норникель», за 2023 год в РФ не удалось найти ни одного нового месторождения дефицитных видов сырья, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минприроды.

Редкие металлы, в список которых входит 60 элементов, такие как литий, ванадий, молибден и вольфрам, используются в самых разных отраслях — от производства электромобилей до аэрокосмической промышленности.

Потребность в этом сырье до начала войны в Украине закрывалась в основном за счет импорта. Еще в 2021 году Счетная палата приводила данные, согласно которым в Россию импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых. По оценкам СП, за счет импорта полностью закрывались потребности России в марганце, хроме, титане и литии. Поставки циркония из-за рубежа составляли 87% российского рынка, молибдена — 40,5%.

Осенью 2021 года правительство поставило цель добиться 100%-ного импортозамещения стратегических видов сырья, в том числе марганца, хрома и титана, до 2030 года. Компаниям-разработчикам были предоставлены налоговые льготы: они платят НДПИ по ставке 4,8% вместо 8%, а в первые десять лет разработки месторождений базовый размер налога снижается в 8 раз.

Но, несмотря на это, «прорыва» в возрождении добычи редких металлов, которая почти полностью прекратилась после развала СССР, не происходит. Причина — в отсутствии технологий, пояснили «Коммерсанту» в Минприроды: у России нет собственных разработок, позволяющих отделять ценные металлы от попутных элементов, что существенно увеличивает капитальные затраты добывающих компаний,

Что касается уже разведанных месторождений, то большинство из них находятся в труднодоступных районах, где нет энергетической и транспортной инфраструктуры.

Чтобы решить проблему с импортозамещением, Минприроды предлагает в 2024–2026 годах выделить из бюджета 88 млрд руб. на геологоразведку стратегических видов сырья — лития, титана, марганца, ниобия и редкоземельных металлов.

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