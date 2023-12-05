Ученые рассказали, чем пахнет космос 8 5.12.2023, 11:19

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И откуда берется этот запах.

При возвращении из открытого космоса астронавты описывают необычные запахи, напоминающие горячий металл и подгоревшее мясо. Недавние заявления ученых предоставляют несколько теорий об источнике этого аромата, пишет New Voice.

Вакуум космоса почти идеален, но все же неидеален Астронавты, находясь в космических кораблях и скафандрах, защищаются от прямого воздействия. Несмотря на это, они описывают запах космоса как смесь горячего металла, подгоревшего мяса и других малоприятных вещей.

Одна из возможных теорий связана с кислородом, окружающим Международную космическую станцию, говорит Миранда Нельсон, диспетчер по выходу в открытый космос из Центра управления полетами Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне Ультрафиолетовые лучи Солнца могут разлагать молекулы кислорода, вызывая химические реакции и образование озона, что, возможно, создает этот аромат.

Более увлекательная теория предполагает, что запах связан со взрывами звезд. Звездные взрывы, предположительно, порождают пахучие молекулы, такие как полициклические ароматические углеводороды, обнаруживаемые в различных материалах на Земле.

Несмотря на эти теории, ученым не хватает данных для окончательных выводов. Таинственный аромат космоса продолжает вызывать интерес и вопросы у исследователей.

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